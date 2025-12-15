“El Gobierno debe recuperar confianza inversionista”: Amylkar Acosta

En Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia, organizado por Prisa Media, Amylcar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, docente e investigador, señaló que el país requiere avanzar en materia de legislación energética, para, en su concepto, reducir la incertidumbre presente en el mercado y motivar con ello el ingreso de nuevos recursos.

Sin embargo, Acosta aclaró que la reglamentación debe establecerse en un marco de responsabilidad técnica, que cuente con la participación de especialistas y permita la construcción de normas pertinentes que no se vean viciadas por la urgencia.

A continuación, la entrevista completa: