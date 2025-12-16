Especiales

“Colombia pasó de potencia a pobreza energética”: Mauricio Cárdenas

El precandidato presidencial advirtió que el país paga gas más caro, produce menos petróleo y podría enfrentar un racionamiento eléctrico si no se corrige el rumbo.

El precandidato advirtió que el país podría enfrentar un racionamiento eléctrico en 2027 si no corrige el rumbo energético. | Foto: Caracol Radio

El precandidato advirtió que el país podría enfrentar un racionamiento eléctrico en 2027 si no corrige el rumbo energético. | Foto: Caracol Radio

Cárdenas señaló, durante Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia, que la caída en la producción de petróleo y gas llevó al país a importar este último a precios altos y más contaminantes. Esta situación, afirmó, pone a Colombia ante un posible racionamiento eléctrico en 2027 y refleja el deterioro de su seguridad energética.

El precandidato también aseguró que, si continúa la misma línea de gobierno, aumentará la dependencia del gas importado y el riesgo de racionamiento. Como respuesta, propuso reglamentar la consulta previa, acelerar licencias ambientales, reactivar la producción petrolera, habilitar trámites fast track en emergencia económica y aliviar las tarifas de energía en la Costa Caribe.

Acá la entrevista completa:

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad