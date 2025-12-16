“Colombia pasó de potencia a pobreza energética”: Mauricio Cárdenas

El precandidato advirtió que el país podría enfrentar un racionamiento eléctrico en 2027 si no corrige el rumbo energético. | Foto: Caracol Radio

Cárdenas señaló, durante Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico en Colombia, que la caída en la producción de petróleo y gas llevó al país a importar este último a precios altos y más contaminantes. Esta situación, afirmó, pone a Colombia ante un posible racionamiento eléctrico en 2027 y refleja el deterioro de su seguridad energética.

El precandidato también aseguró que, si continúa la misma línea de gobierno, aumentará la dependencia del gas importado y el riesgo de racionamiento. Como respuesta, propuso reglamentar la consulta previa, acelerar licencias ambientales, reactivar la producción petrolera, habilitar trámites fast track en emergencia económica y aliviar las tarifas de energía en la Costa Caribe.

