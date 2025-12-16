Cierres viales y otras medidas para la final entre Deportes Tolima y Junior en Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué implementarán un dispositivo especial en materia de movilidad para la final entre el Deportes Tolima y el Junior, juego que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro.

Según la Secretaría de Movilidad, se implementarán cierres perimetrales en las principales vías cercanas al estadio Manuel Murillo Toro. Los cierres comenzarán a partir de la 1:00 de la tarde y se mantendrán durante el encuentro deportivo.

Cierres vehiculares:

Carrera Cuarta con calle 35

Carrera Cuarta con calle 42, frente a la iglesia San Judas Tadeo

Calle 37, a la altura del barrio Nacional

Carrera Segunda, a la altura de la glorieta del estadio Manuel Murillo Toro.

“Contaremos con reguladores de tráfico en los puntos críticos y controlaremos el acceso de los residentes de la zona. Estos cierres se implementan para garantizar la seguridad vial y mantener el orden durante el evento”, aseguró Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos a utilizar el transporte público, para evitar la congestión vehicular en los alrededores del estadio y contribuir al flujo de vehículos.

Dato: el cierre será total en estos puntos, lo que afectará la circulación vehicular en la zona.