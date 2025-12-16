6AM W6AM W

Programas

Cátedra Gaona | Los cuatro temas infaltables para el próximo presidente de Colombia

En La Cátedra Gaona, el profesor Mauricio Gaona analizó la Asamblea Popular Constituyente propuesta por el Gobierno Petro.

Cátedra Gaona | Los cuatro temas infaltables para el próximo presidente de Colombia

Cátedra Gaona | Los cuatro temas infaltables para el próximo presidente de Colombia

09:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mauricio Gaona. Elecciones Colombia

Escuche La Cátedra Gaona aquí:

Cátedra Gaona | Los cuatro temas infaltables para el próximo presidente de Colombia

09:33

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad