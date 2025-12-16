Capturan en Suaza al presunto autor del único homicidio ocurrido este año en Colombia, Huila

Neiva

En el marco del Plan de Seguridad “Una Navidad con Propósito”, la Policía Nacional logró la captura, mediante orden judicial, de un hombre señalado como presunto responsable de un homicidio ocurrido en el municipio de Colombia, Huila. El procedimiento se desarrolló en el municipio de Suaza, tras un trabajo articulado de investigación y seguimiento. La acción ratifica el compromiso institucional con la defensa de la vida y la convivencia pacífica.

Según las labores adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, el capturado, conocido con el alias de “Belisario”, estaría vinculado como autor material del homicidio de Óscar Eduardo Solórzano Castro. Los hechos se registraron el pasado 6 de marzo en la vereda Boca de la Zanja, durante una riña en la que fue utilizada un arma cortopunzante tipo machete.

El coronel Carlos Téllez, afirmo que “luego de ocurrido el hecho, el presunto agresor habría salido del municipio con el fin de evadir la acción de las autoridades, desplazándose por diferentes zonas del departamento. Gracias a las labores de inteligencia e investigación judicial, fue posible ubicarlo y hacer efectiva su captura, cerrando así un proceso clave para el esclarecimiento del caso”.

El detenido presenta más de 30 anotaciones en el sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación por delitos como amenazas, violencia intrafamiliar, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Tras su captura, fue dejado a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por homicidio y otros delitos asociados, mientras avanzan las etapas del proceso judicial.