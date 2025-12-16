Cámara de Comercio de Cartagena: Horarios de atención por cierre de año

Con el propósito de informar oportunamente a los empresarios, comerciantes y ciudadanos, la Cámara de Comercio de Cartagena comunica los horarios especiales de atención al público que regirán durante la temporada de fin de año en todas sus sedes.

Este ajuste busca garantizar una adecuada planeación por parte de los usuarios, sin afectar la continuidad de los servicios registrales y de apoyo empresarial.

Horarios especiales de atención presencialLa atención al público se prestará en las siguientes fechas y horarios:• Lunes 22 y martes 23 de diciembre: de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.• Miércoles 24 de diciembre: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.• Viernes 26 de diciembre: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.• Lunes 29 y martes 30 de diciembre: de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.• Miércoles 31 de diciembre: de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.• Viernes 2 de enero: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

La Cámara de Comercio de Cartagena retomará su horario habitual de atención a partir del lunes 5 de enero de 2026.

Servicios virtuales disponibles 24/7Durante este periodo, los servicios registrales en línea continuarán habilitados de manera permanente, las 24 horas del día, a través del portal web www.cccartagena.org.co, permitiendo a los empresarios realizar sus trámites de forma ágil y oportuna.

La Cámara de Comercio de Cartagena agradece la comprensión de sus usuarios e invita a programar con anticipación sus gestiones, reafirmando su compromiso con la eficiencia, la formalización y el acompañamiento al tejido empresarial del territorio