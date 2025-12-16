Armando Benedetti denuncia presunta participación de Luis Carlos Reyes en una red de contrabando

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó por los micrófonos de La W para compartir en primicia unas supuestas pruebas sobre la participación del exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, en una red de contrabando antioqueña.

Inicialmente, Benedetti aseguró que la información que comparte habría empezado a llegar en 2024 a la Fiscalía, comentando que “deberían estar investigando el caso, pero creo que no lo ha hecho. Podría ser que esta estructura criminal tiene algunos contactos dentro de la Fiscalía, en los bandos medios o bajos”.

En la grabación que puede escuchar a continuación, con fecha del 31 de agosto de 2023, estarían conversando Camilo Gómez, el agente encubierto Álvaro Galvis y Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, sobre la relación de Luis Carlos Reyes con los contrabandistas antioqueños de alias ‘Papaya’.

“Alguien puede decir, -es otro Reyes, o es otro ‘Orejas’ de quién están hablando-. Pero hay un video de una declaración juramentada del 7 de septiembre del 2023, donde el agente encubierto dice que esa conversación es con relación directa a Luis Carlos Reyes y están hablando de ‘Papaya’ y del hijo de ‘Papaya’, los contrabandistas de Antioquia”, aseguró Benedetti.

Este sería el video donde el agente encubierto Álvaro Galvis declara ante los entes judiciales que Luis Carlos Reyes es a quien se referían en la conversación:

También se destaca la mención a Alexandra Rizo, que el presidente Gustavo Petro ha dado a conocer a la opinión pública, señalándola como un actor fuerte en la DIAN, que tendría una relación directa con Luis Carlos Reyes.

¿Cuál es la responsabilidad que tenía Luis Carlos Reyes en esa estructura criminal?

El ministro Benedetti consideró que “estas organizaciones criminales tenían a unas personas infiltradas dentro de la DIAN (…) Luis Carlos Reyes estaba beneficiando a los contrabandistas, sobre todo en especial a los ‘Papayas’, donde se encuentra que nunca hubo una acción en contra de ellos, y los pocos resultados que tuvo contra ‘Papá Pitufo’ fueron paupérrimos, es obvio que él estaba infiltrado por ellos”.

Benedetti aseguró que a Reyes lo sacan de la Dirección de la DIAN por estas investigaciones de corrupción, “cuando llegué, siempre lo vi como una especie de satélite dentro del Gobierno, a quien no se le preguntaba nada, a quien lo que se le decía o hacía algo en contra”.

Por otro lado, el ministro también compartió un documento que puede ver a continuación, que habla de las conexiones que pudieron generar el nombramiento de Reyes en la DIAN.

“Juan David Oviedo, quien junto a Claudia Ojeda y al senador Richard Aguilar estaría laburando junto al actual director DIAN, Juan Carlos Reyes. Estos estarían presentes en los puertos de ciudades principales como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, aduciendo ser la representación del director y tener el poder decisivo sobre los mismos directores seccionales con el aval del mismo Juan Carlos Reyes”.

*El nombre de Luis Carlos Reyes aparece como “Juan” por un posible error de digitación del documento original.

Es clave tener en cuenta que estas presuntas pruebas están basadas en el audio de la conversación previamente mencionada, compartida a La W por el ministro Armando Benedetti, pero se requiere la verificación de la Fiscalía para determinar la validez de la información y confirmar si el “Reyes” que se menciona es realmente Luis Carlos Reyes.

Escuche la entrevista completa en La W:

