Santander cambia cultivos ilícitos por siembras legales en cinco municipios

En cinco municipios de Santander, tierras donde antes hubo cultivos ilícitos hoy están siendo ocupadas por nuevas siembras legales.

En total, son 118 hectáreas que entraron en un proceso de sustitución y recuperación, con la participación de más de 200 familias en 17 veredas del departamento.

El avance hace parte del programa “Siembra de Oportunidades”, con el que la Gobernación busca que comunidades rurales transiten hacia proyectos productivos legales.

Para este proceso se entregaron 30.000 plántulas, mientras distintas dependencias acompañan a las familias en la puesta en marcha de las nuevas siembras.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, señaló que esta fase del programa tiene fecha de cierre el próximo 17 de diciembre, momento en el que se hará un balance de resultados y se definirá cómo continuará el acompañamiento a las comunidades que dejaron los cultivos ilícitos.

Desde la Gobernación también se insiste en reforzar la seguridad en las zonas donde se adelanta la sustitución, con el objetivo de evitar retrocesos y garantizar que los proyectos puedan mantenerse en el tiempo.

La apuesta es de largo aliento: Santander proyecta continuar este proceso hasta 2026, año en el que buscará ante Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia el reconocimiento como territorio libre de cultivos ilícitos.

El reto será que las alternativas legales logren sostenerse más allá de los a