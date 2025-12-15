Ibagué

Tolima cerró 2025 con inversiones superiores al billón de pesos en obras y programas

La gobernadora Adriana Magali Matiz presentó los principales logros de su administración durante 2025, destacando inversiones en infraestructura, sector agropecuario, seguridad y salud.

En su rendición de cuentas sobre la gestión del año 2025, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, resumió los logros, gestiones e inversiones realizadas por su administración. La mandataria, acompañada de su equipo de colaboradores y ciudadanos, hizo un recuento detallado de los ejes en los que se invirtieron millonarios recursos.

El eje que concentró más recursos en ejecución y proyectos ya terminados fue el de infraestructura, con una inversión superior al billón de pesos. “Estamos conectando los corredores productivos con obras de infraestructura vial y puentes, que optimizan los tiempos de desplazamiento y mejoran la calidad de vida de los habitantes de los sectores rurales”, afirmó la gobernadora Matiz.

Posteriormente, la mandataria detalló algunos de los proyectos adelantados: vías para conectar corredores productivos estratégicos; gas domiciliario, que demandó recursos por $70.000 millones para el mejoramiento de la calidad de vida de las familias campesinas; escenarios deportivos; salones comunales; electrificación rural para alcanzar el 95,5 % de cobertura total, e inversiones por más de $100.000 millones en proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico en los municipios.

El sector agropecuario del Tolima recibió inversiones por $44.000 millones, beneficiando a más de 38.600 familias en el departamento. En este renglón se destacó la producción de cafés de especialidad como una de las grandes apuestas, así como la formación a través de la Escuela Regional del Café, además de la renovación y nuevas siembras.

“Invertimos importantes recursos en 12 cadenas productivas que desarrollan su actividad en las seis subregiones en las que dividimos nuestro territorio: café, cacao, frutales, arroz y piscicultura, con una gran apuesta por la innovación y la comercialización”, resaltó la gobernadora.

De igual manera, Adriana Magali Matiz informó que en el sector de seguridad se invirtieron $12.300 millones en la compra de vehículos y motocicletas, y que se apropiaron $6.400 millones en tecnología para la vigilancia y la investigación.

Las acciones coordinadas con todas las instituciones permitieron la captura y neutralización de peligrosos cabecillas, la incautación de más de 2.400 kilos de sustancias de uso ilícito y una reducción histórica del delito del 18 %.

Finalmente, se destacaron los $128.000 millones invertidos en la modernización de hospitales como el San Juan Bautista de Chaparral y el María Inmaculada de Rioblanco, así como en la adecuación de la sala de urgencias del Hospital de Armero Guayabal.

