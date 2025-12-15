Si baja ejecución es corrupción, pues este Gobierno es el más corrupto de la historia: Carlos Carrillo

La Procuraduría abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Fondo Adaptación, por presuntas irregularidades en varios contratos que tendrían una ejecución presupuestal del 0%.

En esta controversia, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, señaló a Carlos Carrillo de una baja ejecución mientras estuvo al frente de la entidad, propiciando “riesgos de corrupción, fallas contractuales y alertas ignoradas”.

Carrillo pasó por los micrófonos de La W y respondió sobre el tema, asegurando que Rodríguez lo ha declarado como “su enemigo”.

“Ella afirma que mi ejecución es baja y que eso implica que yo soy un corrupto. Esa es la afirmación que hace. -Baja ejecución es corrupción-. Primero, las cifras que ella da son falsas, ella no acoge mi informe de gestión. Cuando me sacan del Fondo de Adaptación la ley le da a uno como funcionario unos días específicos para entregar un informe de gestión, y ese informe puede ser cuestionado o pueden pedirse aclaraciones por parte de la nueva gerencia que entra. Eso no sucedió y eso tiene unos términos que ya prescribieron”, aseguró.

¿Baja ejecución significa corrupción?

Enfatizó en que su informe de gestión está allí, soportado en 400 páginas donde están expresas las claridades donde si incluyen respuestas a las dudas de Angie Rodríguez.

“Lo primero que hay que decir aquí es que, si la baja ejecución equivale a corrupción, como ella lo dice, pues nuestro Gobierno es el más corrupto de la historia, porque el presidente en los consejos de ministros lo ha hecho público, y se queja todos los días de la baja ejecución de sus ministros”, dijo.

Agregó que “si miramos las cifras de ejecución de cualquiera de los ministros que le caen bien a la doctora Angie, que hoy me ha declarado la guerra, pues estaríamos en el Gobierno más corrupto de la historia. Pero, además, las cifras que ella da son falaces, lo asocia con el hecho de que yo me he quejado públicamente del desfinanciamiento del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. Son cosas distintas”.

