Procuraduría pide medidas preventivas a Alcaldía y Policía de Bogotá por el paro armado del ELN

Colombia

En ejercicio de su función preventiva y tras un análisis de riesgo para la capital del país, la Procuraduría General de la Nación requirió a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a la Policía Metropolitana información detallada sobre las acciones inmediatas que se están adelantando para proteger la vida, la integridad y la tranquilidad de la ciudadanía, ante el anuncio de un paro armado por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A través de la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá, el Ministerio Público solicitó al secretario y al subsecretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como al comandante de la Policía Metropolitana, que informen cuáles son los protocolos de prevención, contingencia y respuesta previstos para enfrentar eventuales alteraciones del orden público en la ciudad.

El ente de control también pidió conocer las medidas de articulación que se implementarán para garantizar una actuación coordinada entre las autoridades distritales y nacionales, con el fin de prevenir riesgos, asegurar el respeto de los derechos fundamentales, mantener la movilidad ciudadana y garantizar el acceso a los servicios esenciales.

La Procuraduría precisó que esta actuación tiene un carácter estrictamente preventivo, focalizado y de acompañamiento institucional, y responde a criterios de competencia territorial y análisis de riesgo.

Asimismo, reiteró que su finalidad es anticipar posibles afectaciones y proteger a la ciudadanía, sin sustituir las funciones propias de las autoridades encargadas del manejo del orden público.