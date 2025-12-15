Procuraduría formula cargos a alcalde de San Luis de Gaceno por presunto contrato irregular

San Luis de Gaceno

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de San Luis de Gaceno, Boyacá, Nelzon Garzón Chitiva, para el periodo 2024–2027, por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato celebrado durante su administración.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Instrucción de Guateque, el mandatario municipal habría celebrado un contrato cuyo objeto era la prestación de servicios de apoyo a la gestión en la Secretaría de Promoción Social y Desarrollo Económico, específicamente como promotor musical en eventos culturales, con el padre de un concejal en ejercicio del municipio.

El Ministerio Público señaló que el contrato, suscrito en mayo de 2024, se habría realizado desconociendo la prohibición legal de contratar o nombrar personas que hubieran intervenido en la postulación o designación del servidor público, lo que podría configurar una falta disciplinaria.

Según el ente de control, con esta actuación el alcalde Garzón Chitiva pudo haberse apartado del cumplimiento de sus deberes funcionales. Por esta razón, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta como falta disciplinaria gravísima, atribuida a título de culpa gravísima, dentro del proceso disciplinario que continuará su curso conforme a la ley.