Pólvora en diciembre, un riesgo silencioso para los animales domésticos y silvestres de Neiva

Neiva

Durante la época decembrina, las autoridades hacen un llamado especial a la ciudadanía para proteger a los animales sintientes, amparados por la legislación colombiana. El uso de pólvora afecta gravemente a perros y gatos, que reaccionan con miedo ante los estruendos. Muchos huyen de sus hogares, pierden la orientación y terminan extraviados o atropellados en las vías.

Según Héctor Pacheco, de la Policía Ambiental, expreso que “cada fin de año se incrementan los reportes de mascotas perdidas tras las celebraciones. En muchos casos, los dueños solo notan la ausencia de sus animales al día siguiente, cuando el ruido cesa. La situación se agrava por el consumo de bebidas embriagantes, que reduce la supervisión y el cuidado responsable de las mascotas”.

La pólvora también impacta de forma severa a los animales silvestres que habitan zonas urbanas, como aves, iguanas y zarigüeyas. Los fuertes estallidos provocan que las aves abandonen sus nidos, dejando a sus polluelos expuestos a morir. Además, el alto impacto sonoro puede causarles desorientación, choques contra estructuras e incluso paros cardíacos.

Las autoridades recuerdan que el uso de pólvora está prohibido por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Ante cualquier caso, se debe reportar a la línea 123 o a la patrulla ambiental. Finalmente, se recomienda sacar a las mascotas temprano, ubicarlas en espacios tranquilos y seguros, y acompañarlas durante las noches de mayor riesgo para evitar tragedias.