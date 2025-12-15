Pico y placa y día sin carro en Pasto: Tenga en cuenta las medidas

Pasto - Nariño

La Administración Municipal de Pasto mantiene vigente el pico y placa en todo el perímetro urbano con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular, esta restricción aplica de lunes a viernes, sin impacto los sábados, domingos ni festivos, en horario continuo de 7:30 a.m. a 7:00 p.m., y se mantendrá hasta finales de 2025

Para esta semana del 15 al 19 de diciembre de 2025, el pico y placa en Pasto rige de la siguiente manera:

Lunes 15 de diciembre: restricción para placas terminadas en 8 y 9.

Martes 16 de diciembre: restricción para placas terminadas en 0 y 1.

Miércoles 17 de diciembre: restricción para placas terminadas en 2 y 3.

Jueves 18 de diciembre: restricción para placas terminadas en 4 y 5.

Viernes 19 de diciembre: restricción para placas terminadas en 6 y 7.

Estas restricciones rigen dentro del horario establecido y aplican a vehículos particulares, motocicletas y taxis en toda la ciudad, no obstante hay varias excepciones para vehículos eléctricos, híbridos o a gas.

Sanciones por incumplimiento

Con base en lo establecido por el Gobierno Nacional en el Código Nacional de Tránsito, los conductores que no cumplan con estas restricciones pueden enfrentar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo por transitar en lugares o momentos restringidos por la autoridad competente.

Tenga en cuenta otras restricciones en Pasto

En la ciudad aplican otras restricciones a la movilidad, como la prohibición de circulación de motos con parrillero hombre mayor de 14 años en todo el perímetro urbano de la ciudad.

Dentro del anillo vial (zona céntrica), restricción para motocicletas con acompañante (de cualquier género) y la restricción nocturna que prohíbe la circulación de motocicletas entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m.

Día sin carro en Pasto

Además del pico y placa, la Alcaldía de Pasto ha implementado otras restricciones de movilidad en fechas específicas, como días sin carro y sin moto, que limitan la circulación de vehículos particulares y motocicletas con el fin de incentivar el uso del transporte público y modos de transporte alternativos.

En el año se fijaron tres jornadas libres de carros y motos, la última se desarrollará este 28 de diciembre de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.