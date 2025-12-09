Pico y Placa en Pasto para la segunda semana de diciembre: Estas son las restricciones vigentes

Pasto - Nariño

En Pasto está vigente la medida administrativa con la que la Alcaldía adopta la medida de Pico y Placa para vehículos automotores en la ciudad sin cambios significativos hasta finales de 2025, aplicando la restricción de lunes a viernes en horarios establecidos.

Durante la segunda semana de diciembre de 2025, el Pico y Placa en Pasto aplicará desde el martes 9 teniendo en cuenta que el lunes posterior a la celebración de velitas es festivo.

Martes 9 de diciembre: placas 8-9

Miércoles 10 de diciembre: placas 0-1

Jueves 11 de diciembre: placas 2-3

Viernes 12 de diciembre: placas 4-5

Estas restricciones rigen de lunes a viernes entre las 7:30 de la mañana y las 7:00 de la noche, y aplican a vehículos particulares, taxis y motocicletas dentro de todo el perímetro urbano de Pasto, la restricción no aplica los sábados, domingos ni festivos.

Sanciones por incumplimiento

Con base en lo establecido por el Gobierno Nacional en el Código Nacional de Tránsito, los conductores que no cumplan con estas restricciones pueden enfrentar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la inmovilización del vehículo por transitar en lugares o momentos restringidos por la autoridad competente.

Tenga en cuenta otras restricciones en Pasto

En la ciudad aplican otras restricciones a la movilidad, como la prohibición de circulación de motos con parrillero hombre mayor de 14 años en todo el perímetro urbano de la ciudad.

Dentro del anillo vial (zona céntrica), restricción para motocicletas con acompañante (de cualquier género) y la restricción nocturna que prohíbe la circulación de motocicletas entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m.