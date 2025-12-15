No hay una cura para el autismo: experta habla de “curas milagrosas” para esta enfermedad

Una investigación conjunta de cuatro medios de comunicación de Brasil, Chile, Colombia y México reveló cómo las comunidades en línea son utilizadas como plataformas para la comercialización de falsos medicamentos, cursos y consultas para curar el autismo, una de las formas que especifican allí es que vendían ilegalmente dióxido de cloro como supuesta cura para enfermedades, desde el cáncer hasta el autismo.

Carolina Montoya es madre de un niño de 5 años que tiene autismo, además es experta en este tema y ayuda a otras familias que tienen la misma condición para entender mejor cómo funciona esta enfermedad.

Carolina aseguró que es muy frecuente la desinformación sobre el autismo, además esta situación deja ver los vacíos que hay en el sistema de salud, entendiendo que no existe un conteo de cuántas personas con esta enfermedad hay en el país, el informe más reciente es del año 2019.

“Ofrecen cámaras hiperbáricas, supuestamente como una cura para el autismo. Ofrecen terapias electromagnéticas, terapias de choques en el cerebro, pero hay una cosa clave y es que el autismo no se cura porque el autismo no es una enfermedad, ahí no hay nada que curar, es una forma diferente de ser y lo que se necesita es terapias, herramientas para que puedan comunicarse de la manera que se sientan más cómodos con el resto de la sociedad y funcionar perfectamente”, aclaró la experta.

¿Dónde informarse sobre el autismo en Colombia?

Como tal no hay un repositorio con información sobre el autismo en el país. Pero está disponible la Liga del Autismo, una liga que lleva más de 20 años en Colombia y que tienen atención también para personas en estado de vulnerabilidad, que les pueden dar una guía para que los vayan llevando de una manera mucho más segura.

Otra opción es la comunidad Papás Azules en Whatsapp, una comunidad donde se comparte información vigilada y contrastada sobe el autismo.

Diagnóstico del autismo:

Este es un proceso que se puede demorar más de dos años poniendo mayores dificultades, en muchas ocasiones, hay especialistas que tratan de esperar un poco más y envían terapias para no encasillar al niño.

“Entre más temprano vayan al médico y más temprano se les hable de los marcadores o esas señales de autismo y más temprano el niño empiece a recibir las terapias adecuadas, pues menores necesidades de apoyo tendrán en el futuro, que es lo que buscamos”. Aseguró la experta.