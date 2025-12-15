Monguí reabre el sendero del Páramo de Ocetá y avanza en la conservación ambiental

El sendero del Páramo de Ocetá entra en operación bajo un esquema de manejo ambiental concertado con Corpoboyacá y propietarios de predios / ALEJANDRO

Monguí

La administración municipal de Monguí anunció la reapertura del sendero ecológico del Páramo de Ocetá, una de las áreas de mayor importancia ambiental del departamento de Boyacá, con el propósito de fortalecer el turismo responsable y la protección de los ecosistemas de alta montaña.

El alcalde de Monguí, Edison Fabián Patiño, informó que el sendero ya se encuentra en funcionamiento, luego de cumplir con los trámites y acuerdos necesarios con Corpoboyacá y una asociación conformada por propietarios de predios ubicados en el área del páramo, quienes estarán a cargo de la administración y operación del recorrido.

“El sendero del Páramo de Ocetá está habilitado bajo un esquema de manejo que prioriza la conservación ambiental y garantiza una experiencia responsable para los visitantes”, señaló el mandatario.

De acuerdo con la administración municipal, el recorrido permite a los visitantes conocer nacimientos de agua, frailejones y fauna silvestre, como el venado de cola blanca, siempre bajo lineamientos estrictos de protección ambiental. El alcalde recalcó que el objetivo principal es preservar este ecosistema estratégico. “La prioridad es el cuidado del páramo y el respeto por las normas ambientales”, afirmó.

Administración municipal evalúa alternativas para mejorar la malla vial rural

En un tema aparte, el alcalde Edison Fabián Patiño Siabatto se refirió a la situación de las vías terciarias del municipio, las cuales presentan dificultades estructurales que afectan la movilidad y la actividad productiva del sector rural.

El mandatario explicó que actualmente se adelantan labores de mantenimiento con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, mediante el uso de maquinaria amarilla; sin embargo, reconoció que los recursos municipales son limitados frente a las necesidades existentes.

Sobre el proyecto de empréstito presentado ante el Concejo Municipal, el alcalde aclaró que la iniciativa busca mejorar algunos tramos priorizados de la red vial rural, pero enfatizó que su avance dependerá del consenso ciudadano. “Somos respetuosos de la decisión de la comunidad. Si el sentir ciudadano es no continuar con el empréstito, acataremos esa determinación y buscaremos otras alternativas para mejorar las vías del municipio”, sostuvo.