Medidas de seguridad para para final en Ibagué: Deportes Tolima recibe al Junior en el Murillo Toro

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, reveló los detalles que determinó la Comisión Local de Fútbol para el plan de seguridad para la final de la Liga BetPlay 2025, que tendrá lugar este martes 16 de diciembre, en el estadio Manuel Murillo Toro, desde las 7:30 de la noche.

En total, mil efectivos de la Policía Metropolitana custodiarán el sector, junto a 400 logísticos del Club Deportes Tolima, con el objetivo de asegurar una jornada deportiva segura y ordenada.

“En la Comisión Local de Fútbol se tomaron determinaciones clave. A solicitud del Club Deportes Tolima, la fiesta será completamente tolimense, sin ingreso de hincha visitante. Las personas que no pertenezcan a la afición local no podrán ingresar al estadio”, afirmó el secretario de Gobierno de Ibagué.

El funcionario explicó que desde el mediodía se realizarán cierres viales alrededor del estadio y a las 2:00 de la tarde toda la zona estará asegurada: “dispondremos de mil hombres de la Policía y 400 de la logística del club. Tendremos acompañamiento de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y gestores de convivencia”.

Otras medidas para el partido de vuelta de la final del fútbol colombiano

“Se decretó ley seca en el perímetro del estadio. Invitamos a todos nuestros ciudadanos a disfrutar esta final en paz, en convivencia, con tranquilidad y en familia. La fiesta del fútbol debe vivirse con tolerancia, especialmente en esta temporada decembrina”, puntualizó Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué.