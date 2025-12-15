Lunes 15 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

En la ciudad se intensifican los casos de violencia intrafamiliar donde los hijos la emprenden contra sus padres.

La Policía del departamento informó que en el marco del plan Navidad un joven de 21 años fue capturado por hechos ocurridos en el año 2024 cuando el sujeto agredió verbal y físicamente a su progenitora por un plato de comida.

Las autoridades señalaron que, como resultado de este proceso judicial, el acusado fue condenado a 12 meses de prisión, los cuales deberá cumplir en un establecimiento carcelario. Asimismo, el joven registra antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, en los años 2020 y 2024, así como hurto en el año 2019.

Sumado a lo anterior, en el barrio Centenario un menor de 15 años fue aprehendido en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar, el cual agredió física y verbalmente a su madre.

Desde la Policía del departamento realizaron un llamado a las víctimas de violencia intrafamiliar a denunciar estos actos y buscar la protección que requieren a través de la línea nacional 155 o de la patrulla púrpura en el Quindío 317-713-8846.

Sobre este panorama, la secretaria de Familia del Quindío, Aleyda Marín, señaló que se viene trabajando de manera articulada con diferentes actores institucionales, los municipios y la Policía Nacional, a través de estrategias como la Patrulla Púrpura, con el propósito de prevenir y atender este tipo de hechos.

La funcionaria explicó además que se vienen adelantando acciones para enfrentar este flagelo, fortalecer las rutas de atención y brindar acompañamiento oportuno a las víctimas de violencia intrafamiliar.

La Procuraduría anunció que abrió investigación a funcionario de la Gobernación del Quindío por presunta participación indebida en política a favor de un candidato a la Cámara de Representantes

Se trata del secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Jhon Mario Liévano Fernández de la actual gobernación del departamento.

En efecto la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una investigación disciplinaria por la presunta participación indebida en política del funcionario a favor de un candidato a la Cámara.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Quindío expuso que, según información publicada en medios de comunicación locales, el funcionario y varios compañeros de gabinete habrían presentado al aspirante a la corporación aludiendo su cercanía con el gobernador actual, Juan Miguel Galvis.

En diálogo con Caracol Radio el funcionario dio a conocer que hace unos días fue notificado de un proceso de investigación en su contra.

Afirmó que es respetuoso de las normas y la ley por lo que se acoge a los entes de control siendo claro en que no tiene nada que temer con respecto al proceso.

Explicó que estuvo en una reunión con unos compañeros de trabajo donde realizaron actividades fuera de la gobernación en un tiempo donde no estaba laborando.

Además, dijo que no estaban en época electoral porque no había candidatos inscritos por lo que no tiene nada que temer porque nunca se ha reunido con personas que actualmente estén aspirando a un cargo de elección popular.

El Fomag anunció que en el Quindío adelantarán nuevamente el proceso de libre elección para que docentes afiliados seleccionen la IPS de primer nivel que prestará sus servicios de salud

Y es que se llevó a cabo la última reunión de alto nivel de salud 2025 para analizar la situación actual y avances del nuevo modelo de salud del magisterio en el departamento.

Esteban Bernal del sindicato de educadores del Quindío, Suteq entregó las conclusiones del encuentro. Fue claro que dentro de lo relevante es que por primera vez se reconocen fallas estructurales en la implementación del modelo puesto que es una de las criticas reiteradas del sindicato entendiendo que el modelo es muy garante en el papel, pero la ejecución no se ha dado en óptimas condiciones.

En ese espacio el Fomag anunció que para el miércoles 28 de enero de 2026 se adelantará nuevamente el proceso de libre elección para que docentes, pensionados y afiliados del FOMAG seleccionen la IPS de primer nivel que prestará sus servicios de salud.

La Alcaldía de Armenia, a través de la Secretaría de Salud Municipal, cumplió con la tercera Jornada Nacional de Vacunación, realizada durante el fin de semana con una amplia cobertura en toda la ciudad y una activa participación de la comunidad, con la aplicación de 565 dosis

Durante la jornada se habilitaron puntos de vacunación en todas las IPS de Armenia, además de un puesto fijo ubicado en la carrera 14, con el propósito de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de inmunización.

Con una proyección de 15 mil millones de pesos para el 2026, en el Quindío se refuerza la atención al adulto mayor a través de la estampilla departamental y nuevas acciones frente a los casos de abandono

Para el 2026, el presupuesto proyectado alcanza la cifra de 15 mil millones de pesos, destinados a garantizar el funcionamiento de estos espacios donde miles de adultos mayores reciben acompañamiento, alimentación y atención integral

La secretaria de Familia del Quindío, Aleyda Marín, explicó cómo avanza la implementación de la estampilla y de qué manera los municipios podrán ejecutar los recursos de forma más oportuna

Por otra parte, se evidencia una situación preocupante relacionada con los adultos mayores en condición de abandono, muchos de ellos dejados en hospitales, viviendo en situación de calle, sin el respaldo de sus familias. Frente a este panorama, la secretaria también entregó aclaraciones sobre cómo se está abordando esta realidad en el departamento

Más de 4.000 soldados del Ejército reforzarán las medidas de seguridad en la temporada de navidad y fin de año en el Eje Cafetero

En el marco de la campaña Viaje Seguro, su Ejército en la Vía, la Octava Brigada del Ejército Nacional dispuso de doce puestos de control en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, para que propios y visitantes tengan una movilidad tranquila a lo largo y ancho de las vías que unen al Eje Cafetero con el resto del país.

El coronel Edward Martínez, comandante de la Octava Brigada afirmó que estamos en la época más bonita del año y donde se genera alto flujo de vehículos por eso cuentan con el plan de seguridad para garantizar la tranquilidad en las vías del Eje Cafetero.

Fue enfático en decir que uno de los puntos con mayor atención es el de La Línea por la importancia que tiene como corredor porque conecta con la capital del país y departamentos como el del Valle del Cauca.

Aseguró que son 350 hombres los que están desplegados en los ejes viales en puestos de control en vías principales y terciarias, a fin de verificar los vehículos particulares y de servicio público que transitan por la región para que colombianos y extranjeros puedan disfrutar de unas festividades tranquilas.

El campo de paradas del Batallón de Ingenieros de Combate N.°8 Francisco Javier Cisneros, fue el escenario para la ceremonia de transmisión de mando, donde el teniente coronel Rafael Leonardo Martínez Rubio asumió el mando de esta unidad

El comandante entrante, el teniente coronel Martínez, asumió el mando, manifestando “llevo conmigo y mis tropas, el peso de la historia que nos antecede y el honor de quienes han guiado con carácter y amor a sus soldados. Vengo a continuar un legado de disciplina y esfuerzo para servirle al Corazón de Colombia, porque los ingenieros militares, somos constructores de caminos en medio de la adversidad y continuaremos afrontando los desafíos que a bien estime el Comando superior y por supuesto, dando respuesta a las necesidades más sentidas de la comunidad.”

Las directivas de la universidad del Quindío advierten que el gobierno nacional no ha girado los recursos para la gratuidad de estudiantes, son más de 16 mil millones de pesos del servicio prestado en el segundo semestre del año

Y es que el 92% de los estudiantes de la universidad del Quindío se encuentran bajo el esquema de gratuidad que promueve el gobierno nacional.

El rector de la institución de educación superior, Luis Fernando Polania inicialmente dijo que el alto porcentaje de los estudiantes beneficiados ayuda a las familias con el fin de obtener una mayor facilidad de acceso.

A pesar de lo anterior advirtió que en el esquema tradicional de las universidades estaban acostumbrados a que primero pagaban y después prestaban el servicio lo que permitía un flujo de caja adecuado.

Explicó que a partir del esquema de gratuidad se llegó a un acuerdo en el que el 80% de los recursos se desembolsaban en el mes de agosto y tres meses después de finalizada la prestación del servicio se entregaba el restante.

Alertó que la situación crítica actual está relacionada con que a la fecha el gobierno nacional no ha desembolsado los recursos que superan los 16 mil millones de pesos de la prestación del servicio del segundo semestre del año 2025.

Destacó que es un tema muy complejo por los compromisos económicos que tiene como tal la universidad y dijo que cuando los padres de familia cancelaban la matrícula hacían el esfuerzo pagando en las fechas establecidas.

15 kilos de pólvora han sido decomisados por las autoridades en el Quindío debido a la comercialización irregular en el marco de la temporada decembrina

Cada municipio del departamento ha establecido las diferentes regulaciones frente al uso de la pólvora por las implicaciones que genera, sin embargo, en Armenia se permite la comercialización bajo ciertos parámetros.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento envío un llamado especial a la ciudadanía para denunciar oportunamente sobre las fábricas, expendios clandestinos de este tipo de elementos con el fin de prevenir afectaciones.

Manifestó que el caso reciente se presentó en el centro de la ciudad donde mediante registro a personas en vía pública incautaron volcanes, bengalas, tacos, papeletas, sirenas, voladores, entre otros, avaluados en más de 2 millones de pesos.

Reiteró que si alguien observa la venta o uso de pirotecnia de manera ilegal es clave reportar a través de la línea única de emergencia 123.

El Quindío Convention Bureau fue seleccionado como finalista en los Premios Nacionales de Turismo 2025, organizados por ProColombia, en la categoría Turismo Más Allá de las Fronteras, gracias a su estrategia de promoción internacional Wander Love Quindío, que busca posicionar al departamento en la línea de turismo de romance.

El director del Quindío Convention Bureau, José Cimadevilla en diálogo con Caracol Radio afirmó que la ciudad y el departamento se posiciona a nivel nacional e internacional en el turismo de romance que abarca las bodas internacionales las pedidas de mano entre otros.

Enfatizó que en el año 2026 fortalecerán la iniciativa con unas asociaciones internacionales para continuar promoviendo el departamento con el turismo romance. Sostuvo que entre los aspectos que tuvieron en cuenta para el reconocimiento es el de toda la estrategia innovadora de promoción.

También mencionó que el turismo romance no solo está enfocado en las bodas sino todo lo que se genera alrededor como despedidas de solteros, rituales de romance y unión familiar, vacaciones post matrimonio y Baby showers.

Señaló que buscan romper con la estacionalidad para dinamizar el turismo en temporadas bajas y generar una derrama económica para diferentes actores del sector, tanto tradicionales como nuevos actores que hacen parte de la experiencia en torno al turismo romance.

Los deportistas de la Liga de Patinaje del Quindío siguen entregando resultados que consolidan al departamento como referente nacional.

En el cierre del año, Juan Diego Yepes se colgó la medalla de oro en los 200 metros más distancia del Campeonato Nacional selectivo realizado en Guarne, Antioquia, reafirmando por qué es uno de los patinadores más sólidos del país y sumando puntos decisivos para mantenerse en la ruta hacia la selección Colombia.

El presidente de la Liga de Patinaje del Quindío, Giovanny Pantoja, destacó el trabajo del equipo y el nivel alcanzado por sus referentes.

Resaltó que Juan Diego está entre los cinco primeros del escalafón nacional y Giuliana Pantoja entre las diez primeras, lo que los perfila para futuras convocatorias selectivas.