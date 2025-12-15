Juan David Duque, exsecretario privado de Daniel Quintero, entra a lista al Senado de Roy Barreras

Bogotá, Colombia

Juan David Duque, quien se desempeñó como secretario privado del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, apareció en la lista al Senado de la República del Frente Amplio Unitario, avalado por el partido Fuerza de la Paz, colectividad liderada por el expresidente del Congreso Roy Barreras, pese a que enfrenta investigaciones disciplinarias en curso por parte de la Procuraduría General de la Nación relacionadas con su gestión en la administración distrital.

Duque fue uno de los funcionarios más cercanos a Daniel Quintero durante su paso por la Alcaldía de Medellín (2020-2023) y quedó en el centro de la controversia por el manejo de los fondos fijos reembolsables, conocidos como la caja menor del despacho del alcalde. La Procuraduría formuló cargos disciplinarios al considerar que habría existido una presunta omisión en los deberes de control y vigilancia sobre recursos públicos, así como posibles usos indebidos de dineros destinados a gastos urgentes y excepcionales.

El caso derivó además en una moción de censura aprobada por el Concejo de Medellín, un hecho sin precedentes en la ciudad, que terminó con la salida de Duque del cargo. En el proceso disciplinario, el Ministerio Público también compulsó copias para evaluar eventuales responsabilidades de otros funcionarios de alto nivel de la administración Quintero, en el marco de las irregularidades detectadas por los entes de control.

Juan David Duque también fue jefe de debate y uno de los principales estrategas políticos de Daniel Quintero durante su frustrada aspiración presidencial.

El partido Fuerza de la Paz hace parte del Frente Amplio Unitario, una coalición que busca disputar espacios en el Legislativo en las próximas elecciones. Lo curioso es que Daniel Quintero tiene su propio candidato al senado en la lista del Pacto Histórico, en el puesto 14 con el actual senador Alex Xavier Flórez Hernández.