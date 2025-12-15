Huila inicia vacunación piloto contra el dengue con dosis enviadas por el Ministerio de Salud

Neiva

El Ministerio de Salud y Protección Social envió al departamento del Huila un total de 4.800 dosis de la vacuna Qdenga, destinada a prevenir el dengue. Con esta entrega se inicia un programa piloto de vacunación, el primero en la historia del departamento, que busca proteger a la población infantil frente a esta enfermedad.

Las dosis serán aplicadas inicialmente en los municipios de Neiva, Palermo y Rivera, priorizando a niños escolarizados de 9 años que cursan cuarto grado. Esta estrategia responde a los estudios que indican que la población infantil es una de las más afectadas por el dengue y sus complicaciones.

Según Cesar Roa, secretario e salud departamental, explico que “la implementación de esta vacuna representa un impacto significativo en salud pública, ya que el dengue genera altos costos de atención médica, hospitalizaciones prolongadas e incluso ingresos a unidades de cuidados intensivos. Además, la enfermedad ocasiona pérdida de días escolares y afecta el bienestar de las familias”.

Durante el año 2024 se registraron en el Huila 19 muertes por dengue, y en lo que va de 2025 ya se han confirmado cinco fallecimientos por esta causa. Con la llegada de esta vacuna, el departamento entra en una nueva etapa de prevención, con la esperanza de reducir de manera contundente la mortalidad y el sufrimiento que ha provocado esta enfermedad.