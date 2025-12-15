Héctor Olimpo renuncia a su candidatura presidencial para aspirar al Senado con el Partido Liberal

#ATENCIÓN Héctor Olimpo Espinosa oficializó su renuncia a su aspiración presidencial. El exgobernador aspirará ahora al Senado de la República ya la presidencia del Partido Liberal.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/dxCOQZ1yTk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 15, 2025

El exgobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, renunció este lunes 15 de diciembre a su aspiración presidencial.

Pese a que Olimpo ya había entregado más de 1.300.000 firmas ante la Registraduria y también había sido coavalado por el Partido Liberal, anunció que ahora aspirará al Senado, con el numero 8, y también buscará llegar a la presidencia de la colectividad.

“He llegado a una decisión muy clara y es que en este momento puedo servir mejor a Colombia desde otro escenario institucional, desde el Senado de la República. Un espacio un espacio donde mi experiencia, mi criterio, mi capacidad de construir consensos son hoy más necesarios que nunca. Por eso hoy anuncio al país mi candidatura al Senado de la República, con el propósito de ejercer una defensa firme de las libertades, del equilibrio de poderes y de una democracia fuerte y responsable que le dé protagonismo real a las regiones“.

Tras su renuncia Olimpo cuestionó además que a la fecha, los partidos políticos sigan sin definir cuáles serán las reglas para participar de las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026. Aseguró, de hecho, que este es un asunto que se ha venido polarizando.

“Las decisiones que no han podido tomar los partidos a pesar de múltiples intentos todo este año llegó el día donde no hay aún reglas de consulta ni de ni de quienes participarían y esto ha ido polarizándose muy rápidamente”.

Hay que señalar que en noviembre Olimpo Espinosa se apartó del grupo de la Fuerza de las Regiones, en el que empezó su campaña presidencial junto con Aníbal Gaviria, Juan Carlos Cardenas y Juan Guillermo Zuluaga. Estos últimos también desistieron de su aspiración.

Ahora entonces el exgobernador de Sucre se suma a la baraja de quienes han renunciado a sus candidaturas presidenciales.