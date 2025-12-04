Partido Liberal invita a Héctor Olimpo Espinosa a ser coavalado para elecciones de 2026

Colombia

El Partido Liberal ya extendió la invitación formal al precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, para ser coavalado por la colectividad.

#RetoElecciones2026 Esta es la carta con la que el Partido Liberal invita al precandidato presidencial, Héctor Olimpo Espinosa, a ser coavalado por la colectividad.



Desde el Partido lo invitan también a participar de las consultas interpartidistas de 8 de marzo de 2026.… pic.twitter.com/gAH7zodul3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 3, 2025

Según indicaron desde el partido en la misiva que le fue enviada a Olimpo, el también ex gobernador de Sucre es “uno de los liderazgos más sólidos, coherentes y leales surgidos de nuestra colectividad en los últimos años”.

Argumentan que la trayectoria de Olimpo Espinosa representa unos valores que aseguran necesitan ser reivindicados en la vida pública: “la decencia en el debate, la convicción democrática, la responsabilidad institucional, la capacidad de tender puentes y la valentía de decir la verdad incluso cuando es incómoda”.

Sumado a esto mencionan que en el marco de los diálogos que ha adelantado la colectividad para participar de las consultas interpartidistas del 8 de marzo del próximo año, “el Partido Liberal considera indispensable contar en ese proceso con liderazgos que inspiren confianza, construyan unidad y representen una alternativa renovada para Colombia en esta cruzada por la defensa de nuestra democracia. Usted es, sin duda, uno de ellos”.

Ante esto, el partido lo invitó a participar de esta consulta, no solo con el aval del movimiento que inscribió por firmas, Colombia Diferente, sino con el coaval del liberalismo.

“La Dirección Nacional del Partido Liberal Colombiano tiene el honor de invitarlo oficialmente a participar en la Consulta Popular Interpartidista, con el acompañamiento de su Grupo Significativo de Ciudadanos y el coaval del Partido Liberal Colombiano”.

Agregaron desde el Partido Liberal que están convencidos de que este paso “contribuye no solo a la unidad de las fuerzas democráticas, sino también al propósito superior de construir un país que escuche, respete y empodere a sus regiones”.