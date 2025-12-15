Hay Festival se refirió a polémica sobre participación de María Corina Machado como ponente

La edición número 21 del Hay Festival Cartagena de Indias 2026 ha sido un tema muy sonado en los últimos días, específicamente desde que se conoció la confirmación de asistencia al evento de María Corina Machado, Nobel de Paz, como ponente.

Esto ha ocasionado que varios de los escritores invitados hayan decidido cancelar su participación al evento, en protesta por la presencia de Machado.

Ante esto, la organización del evento se pronunció indicando que: “Respetamos la decisión de las personas que han optado por no hacer parte de esta edición, porque entendemos la cultura y el pensamiento como territorios donde el disenso, la reflexión crítica y la escucha respetuosa son fundamentales para la ciudadanía”.

Añadieron que, “el Hay Festival es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece un espacio de reflexión y conversación plural, incluyendo en sus programas voces provenientes de distintas orillas, tradiciones y posturas. Año a año reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo abierto, plural y constructivo sigue siendo una herramienta esencial para abordar realidades complejas y para defender el libre intercambio de ideas y la libertad de expresión.

Construimos nuestro programa desde el respeto a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la soberanía democrática; en ese marco, es importante precisar que el Hay Festival no se alinea ni suscribe con las opiniones, posiciones o declaraciones de quienes participan en sus actividades ni con sus posicionamientos políticos. De hecho, constantemente invitamos a la participación crítica de participantes y público en el festival”.

También destacaron que la Nobel de Paz participará en la edición 21 del Hay Festival vía streaming una charla con Moisés Naim, lo que quiere decir que será en formato híbrido. Moisés en Cartagena, y ella conectada vía internet.