“Este año fue especialmente retador”: Bruce Mac Master

Visión 2026 de Prisa Media reunió a líderes políticos, empresarios y representantes del Estado y la sociedad civil para analizar las temáticas que definieron el año y preparar las estrategias que marcarán el próximo. En ese escenario, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, afirmó que este periodo para el sector empresarial fue “especialmente retador” por las condiciones económicas que se presentaron derivadas de las políticas públicas adoptadas por el Gobierno.

“Ese es un legado con el que tendrá que trabajar el nuevo presidente”, afirmó Mac Master. Por eso extendió una invitación a toda la sociedad a trabajar unida para superar los retos que actualmente tienen sectores como el de la salud, la seguridad nacional y energía, más allá de ideologías políticas.

A continuación, la entrevista completa: