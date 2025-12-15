Estamos esperando los resultados de la investigación: Sec. de Educación de Bello por accidente de bus
El secretario de Educación de Bello aseguró que la Policía de carreteras está realizando la debida investigación del accidente que dejó 17 estudiantes muertos.
Al menos 17 muertos en accidente de bus que transportaba estudiantes en Antioquia. Foto: Suministrada
Edgar Callejas Arango, secretario de Educación de Bello, Antioquia, habló en los micrófonos de La W sobre el accidente de un bus que dejó 17 estudiantes muertos.
Calleja reveló que ayer, domingo 14 de diciembre, se reunieron con la alcaldesa, y están a la espera de los resultados de la investigación que está haciendo la autoridad competente.
En cuanto al protocolo para el traslado y los permisos de este tipo de excursiones, explicó que el operador contratado es privado.
Se trata de un “contrato que establecen los estudiantes, y algunos padres de familia con este operador y pues lógicamente como Secretaría nos quedamos sorprendidos. Nos vinimos a enterar ya una vez conocemos el fatal suceso”.