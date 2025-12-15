Al menos 17 muertos en accidente de bus que transportaba estudiantes en Antioquia. Foto: Suministrada

Estamos esperando los resultados de la investigación: Sec. de Educación de Bello por accidente de bus

Edgar Callejas Arango, secretario de Educación de Bello, Antioquia, habló en los micrófonos de La W sobre el accidente de un bus que dejó 17 estudiantes muertos.

Calleja reveló que ayer, domingo 14 de diciembre, se reunieron con la alcaldesa, y están a la espera de los resultados de la investigación que está haciendo la autoridad competente.

En cuanto al protocolo para el traslado y los permisos de este tipo de excursiones, explicó que el operador contratado es privado.

Se trata de un “contrato que establecen los estudiantes, y algunos padres de familia con este operador y pues lógicamente como Secretaría nos quedamos sorprendidos. Nos vinimos a enterar ya una vez conocemos el fatal suceso”.