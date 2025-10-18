Hora 20Hora 20

Programas

Generación Z: protestas en el mundo y elección de juventudes Colombia

Panelistas analizaron el papel que están teniendo los jóvenes en masivas movilizaciones sociales en Perú o Nepal. También analizaron lo que implica que jóvenes elijan y sean elegidos a través de los Consejos Locales y Municipales de Juventud.

Generación Z: protestas en el mundo y elección de juventudes Colombia

Generación Z: protestas en el mundo y elección de juventudes Colombia

47:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Protestas de la generación Z en Perú. Foto: Klebher Vasquez/Anadolu via Getty Images

En Hora 20, un programa con y para jóvenes, se abordó el papel que hoy cumplen las nuevas generaciones en la democracia, la política, los movimientos sociales y el sector privado. El debate giró en torno al momento que viven los jóvenes: de un lado, protagonistas de masivas manifestaciones que han provocado cambios de gobierno en distintos países; y de otro, los jóvenes colombianos que este domingo acudirán a las urnas para elegir los Consejos Locales y Municipales de Juventud.

“El movimiento juvenil sigue siendo la fuerza más valiosa”

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y economista, destacó que el movimiento social —y en particular el juvenil— ha sido clave en la historia del país.

“El movimiento estudiantil fue esencial para la Séptima Papeleta y en 2021 vimos una movilización que no solo reunió a estudiantes, sino también a jóvenes ninis”, señaló.

Pedraza resaltó además el papel de las redes sociales en los nuevos movimientos, comparando lo ocurrido en países como Nepal:

“Hoy los estallidos sociales combinan corrupción, nepotismo y censura digital. Las redes han descentralizado la información y eso logra colarse en la agenda de los medios, pero preocupa el consumo poco crítico de esos contenidos”, advirtió.

Jóvenes digitales y participación política en aumento

Julián Sastoque, concejal de Bogotá, explicó que existen razones suficientes para que los jóvenes participen activamente en política y movilizaciones.

“Desde la Constitución del 91 hasta las movilizaciones de 2010 o 2018, la participación juvenil ha ido en aumento”, dijo.

Sastoque señaló que los jóvenes de entre 18 y 20 años son nativos digitales que piensan dos veces antes de salir a marchar. Aunque esta generación ha puesto todos los temas sobre la mesa, muchos se han sentido decepcionados por los gobiernos del cambio.

“Lo peor que le puede pasar a un joven que participó en política es decepcionarse y dejar de hablar del tema”, advirtió.

Sobre los Consejos de Juventud, destacó que votar desde los 14 años es una oportunidad histórica:

“Es una elección en la que los jóvenes pueden participar por partidos, organizaciones o de manera independiente. Representa una verdadera apertura democrática”.

Generación Z: protesta digital y transformación social

Para Diana Dájer, gerente de Democracia de la Fundación Corona y doctora en estudios sociojurídicos de Oxford, los jóvenes de hoy buscan rediseñar su historia a través de formas de participación distintas.

“Las protestas de la Generación Z son más digitales, descentralizadas y enfocadas en generar efectos reales sobre los problemas que los afectan”, señaló.

Dájer recordó que cada época ha tenido su sello: los panfletos en el 68, las universidades en los 90, Facebook durante la Primavera Árabe y hoy TikTok, la inteligencia artificial y Discord.Sobre los Consejos de Juventud, aseguró que son un espacio clave de colaboración entre el Estado y los jóvenes, que permite tramitar diferencias antes de llegar al descontento o la protesta.

“Son una oportunidad para transformar los modelos mentales tanto de los jóvenes como de los funcionarios públicos”, afirmó.

Jóvenes y cambio: entre la frustración y las oportunidades

El emprendedor social Juan David Aristizábal, cofundador de Talento Latam y profesor del CESA, afirmó que los jóvenes son la clave del cambio nacional.

“La riqueza de un país está en que su gente se organice. Los jóvenes convocan, generan impacto y tienen poco que perder”, aseguró.

Aristizábal destacó que muchos jóvenes en Colombia comparten frustraciones con los de otros países, pero también una búsqueda de oportunidades:

“En los últimos tres años han salido 1,3 millones de colombianos; el 85% de los jóvenes quiere migrar. En Nepal, entre 2022 y 2023, salieron 800 mil jóvenes. En ambos casos buscan educación y empleos acordes con las necesidades del mercado”.

Generación Z: protestas en el mundo y elección de juventudes Colombia

47:47

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad