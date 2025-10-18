Generación Z: protestas en el mundo y elección de juventudes Colombia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En Hora 20, un programa con y para jóvenes, se abordó el papel que hoy cumplen las nuevas generaciones en la democracia, la política, los movimientos sociales y el sector privado. El debate giró en torno al momento que viven los jóvenes: de un lado, protagonistas de masivas manifestaciones que han provocado cambios de gobierno en distintos países; y de otro, los jóvenes colombianos que este domingo acudirán a las urnas para elegir los Consejos Locales y Municipales de Juventud.

“El movimiento juvenil sigue siendo la fuerza más valiosa”

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara y economista, destacó que el movimiento social —y en particular el juvenil— ha sido clave en la historia del país.

“El movimiento estudiantil fue esencial para la Séptima Papeleta y en 2021 vimos una movilización que no solo reunió a estudiantes, sino también a jóvenes ninis”, señaló.

Pedraza resaltó además el papel de las redes sociales en los nuevos movimientos, comparando lo ocurrido en países como Nepal:

“Hoy los estallidos sociales combinan corrupción, nepotismo y censura digital. Las redes han descentralizado la información y eso logra colarse en la agenda de los medios, pero preocupa el consumo poco crítico de esos contenidos”, advirtió.

Jóvenes digitales y participación política en aumento

Julián Sastoque, concejal de Bogotá, explicó que existen razones suficientes para que los jóvenes participen activamente en política y movilizaciones.

“Desde la Constitución del 91 hasta las movilizaciones de 2010 o 2018, la participación juvenil ha ido en aumento”, dijo.

Sastoque señaló que los jóvenes de entre 18 y 20 años son nativos digitales que piensan dos veces antes de salir a marchar. Aunque esta generación ha puesto todos los temas sobre la mesa, muchos se han sentido decepcionados por los gobiernos del cambio.

“Lo peor que le puede pasar a un joven que participó en política es decepcionarse y dejar de hablar del tema”, advirtió.

Sobre los Consejos de Juventud, destacó que votar desde los 14 años es una oportunidad histórica:

“Es una elección en la que los jóvenes pueden participar por partidos, organizaciones o de manera independiente. Representa una verdadera apertura democrática”.

Generación Z: protesta digital y transformación social

Para Diana Dájer, gerente de Democracia de la Fundación Corona y doctora en estudios sociojurídicos de Oxford, los jóvenes de hoy buscan rediseñar su historia a través de formas de participación distintas.

“Las protestas de la Generación Z son más digitales, descentralizadas y enfocadas en generar efectos reales sobre los problemas que los afectan”, señaló.

Dájer recordó que cada época ha tenido su sello: los panfletos en el 68, las universidades en los 90, Facebook durante la Primavera Árabe y hoy TikTok, la inteligencia artificial y Discord.Sobre los Consejos de Juventud, aseguró que son un espacio clave de colaboración entre el Estado y los jóvenes, que permite tramitar diferencias antes de llegar al descontento o la protesta.

“Son una oportunidad para transformar los modelos mentales tanto de los jóvenes como de los funcionarios públicos”, afirmó.

Jóvenes y cambio: entre la frustración y las oportunidades

El emprendedor social Juan David Aristizábal, cofundador de Talento Latam y profesor del CESA, afirmó que los jóvenes son la clave del cambio nacional.

“La riqueza de un país está en que su gente se organice. Los jóvenes convocan, generan impacto y tienen poco que perder”, aseguró.

Aristizábal destacó que muchos jóvenes en Colombia comparten frustraciones con los de otros países, pero también una búsqueda de oportunidades:

“En los últimos tres años han salido 1,3 millones de colombianos; el 85% de los jóvenes quiere migrar. En Nepal, entre 2022 y 2023, salieron 800 mil jóvenes. En ambos casos buscan educación y empleos acordes con las necesidades del mercado”.