“Esta fiesta nos representa, es lo que soñamos”: Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla

Michelle Char, la reina del Carnaval de Barranquilla, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su vida, trayectoria profesional, sus estudios y lo que significa para ella ser la representante de una de las fiestas más emblemáticas de Colombia.

“Ha sido más de lo que me he soñado desde el primer día, yo la verdad creo que no me imaginaba todo lo que iba a vivir, todo ha sido maravilloso. Ya estoy con toda con el carnaval, es hora de estar con el pueblo, con todos esos carnavales, con la gente, la tradición; ayer casi lloro de la emoción, vamos paso a paso. Estoy súper nerviosa, pero feliz, muy feliz”, contó.

Asimismo, destacó el ‘sabor barranquillero’ como algo con lo que nacen todos los oriundos de esta región.

“Yo el baile lo fui perfeccionando, una va estando más suelta, más feliz, más alegre, pero uno nace bailando, si eres barranquillera naces moviendo los pies, moviendo la cadera, moviendo los hombros, todo”, expresó.

¿Cuál fue el apoyo de Michelle Char a los diseñadores emprendedores?

Char aseguró en La W que cada reina tiene un diseñador fijo, pero ella decidió darles la oportunidad a 30 emprendedores del diseño de modas.

“Yo desde el día uno dije que quería darles oportunidad a muchos emprendedores y ha sido algo lindo. Voy a tener también un momento especial para que todos esos emprendedores que han hecho parte de mi día a día, más de 30 emprendedores, sean reconocidos, quiero hacerles un honor en un espacio de Barranquilla para que todos puedan ver sus diseños y se va a llamar ‘Aquí Suena el Emprendimiento’”, reveló.

Finalmente, destacó que no solo se debe reconocer a la reina del Carnaval, sino a todo el equipo que la acompaña en el proceso.

“A una la ven muy linda y todo, pero ¿qué pasa con todas esas personas que se han matado diariamente con sus diseños? Lo que hay es talento, lo que hay es apoyo y qué lindo ver cómo gente de mi edad está soñando y podrán ver cómo sus diseños serán noticia. Me llena de orgullo de poder llevar talento en mí”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

