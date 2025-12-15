“Es una violación al DIH”: MinSalud tras asesinato de conductor de ambulancia en Puerto Santander

El Ministerio de Salud condenó de manera enérgica el asesinato de Agustín Pabón, conductor de una ambulancia e integrante de la Misión Médica, ocurrido en el municipio de Puerto Santander, Norte de Santander, en medio de hechos violentos registrados durante el paro armado anunciado por el ELN.

La cartera de Salud señaló que la muerte del conductor constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, el cual protege de manera especial al personal de salud, los servicios sanitarios y a quienes desarrollan labores humanitarias en contextos de conflicto armado.

El Ministerio expresó su solidaridad con la familia, amigos y compañeros de Agustín Pabón, destacando su compromiso y valentía al servicio de la vida y el bienestar de las comunidades, especialmente en los territorios más apartados del país.

Asimismo, hizo un llamado urgente a todos los actores armados para que respeten plenamente la Misión Médica y se abstengan de ejecutar acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad del personal sanitario y de la ciudadanía.

Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la defensa de los principios de neutralidad, humanidad e independencia que rigen la Misión Médica, reconocidos a nivel nacional e internacional, y solicitó a las autoridades competentes adelantar las acciones necesarias para garantizar la protección efectiva del personal de salud frente a los reiterados atentados que afectan su labor en el país.