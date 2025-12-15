Equipo anti-contrabando del Huila reporta contundentes resultados en 2025

Neiva

El equipo anti-contrabando de la Secretaría de Hacienda del Huila, liderado por la secretaria Diana Patricia Sánchez Sierra, entregó un balance positivo de las acciones adelantadas durante el año 2025 en todo el territorio departamental. El grupo está conformado por 26 funcionarios que realizan operativos diarios de inspección, vigilancia y control en zonas urbanas y rurales.

Durante el año se han efectuado 6.079 visitas de control, de las cuales 4.515 se realizaron en la ciudad de Neiva y 1.564 en los demás municipios del departamento. Estas acciones también han incluido controles a vehículos que se movilizan por los principales corredores viales del Huila, fortaleciendo la lucha contra el contrabando.

Según Jose Luis Reyes, del gobierno del Huila, expreso que “como resultado de los operativos, se detectaron 198 establecimientos que comercializaban productos ilegales. En todos los casos se realizaron las aprehensiones correspondientes y se iniciaron procesos administrativos sancionatorios por evasión del impuesto al consumo, conforme a la normatividad vigente”.

Entre los productos incautados se encuentran más de 10.050 cajetillas de cigarrillos, 120 unidades de cerveza y 3.063 botellas de licor, para un total de 13.233 productos aprehendidos. Estas mercancías están avaluadas en aproximadamente 269 millones 653 mil pesos, recursos que afectan directamente las rentas departamentales.