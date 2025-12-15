El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso de Fútbol, 15 de diciembre de 2025

El Pulso de Fútbol analiza las finales de ida de la copa y de la liga colombiana.

¿Quién será el árbitro de la final Tolima vs Junior? Designaciones reveladas en Liga Colombiana / Colprensa

Juan Cedeño

¿Qué equipo necesita más refuerzos?

40:34

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la final de ida de la liga colombiana entre Junior y Tolima, con triunfo tiburón. César dijo: “Mañana el Deportes Tolima va por la hazaña, por la épica, por el milagro si se quiere, y el Junior a mantener el resultado que sacó en el primer partido”. Sobre el tema Steven agregó: “Hay gente criticando lo de la pólvora, pero creo que es un espectáculo muy bonito para la final. En Argentina se hace mucho eso y es un show muy bonito”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

