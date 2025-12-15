“El personal médico en Puerto Santander nos está pidiendo que los saquemos”: Aristides Hernández

Norte de Santander

Las acciones violentas que se vienen presentado en el Área Metropolitana de Cúcuta y el reciente hecho donde Agustín Pabón, conductor de una ambulancia de Puerto Santander fue asesinado, en medio de un ataque contra la fuerza pública, está provocando que el personal médico de este municipio esté solicitando que sean retirados de ese territorio.

"Los trabajadores que están allá en el puesto de salud, lo hemos sabido de primera mano, están bastante desprotegidos y allí hay una necesidad de sacarlos del puesto de salud y colocarlos en otro sitio más seguro para prestar el servicio de salud, que es a lo que nosotros estamos contratados y a lo que nos formaron“, dijo Aristides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte.

Tras lo anterior, pidió a los grupos armados no incluir al personal médico en su conflicto, teniendo en cuenta que la única misión de estas personas es salvar vidas.

"Por eso le pedimos hoy encarecidamente, como lo hemos hecho reiterativamente a los grupos al margen de la ley, que dejen por fuera de este conflicto, de estas ideas nefastas que tienen, a los trabajadores de la salud porque nosotros no estamos inmersos en este conflicto“.

Una situación similar se está presentando con el personal médico en la región del Catatumbo.

“Día a día recibimos nosotros los informes y las llamadas diciendo hay que hacer algo, nos piden que los saquen de allá, nos dicen que no tienen la garantía ni para atender ni para sacar un paciente en remisión porque están entre la espada y la pared, si el paciente se muere la familia les cae y si salen para que el paciente se salve, entonces los grupos al margen a la ley también les tienen prohibidos estos temas“.

Rechazó el poco actuar, según él, de las autoridades, para proteger a la misión médica en esta región del país.