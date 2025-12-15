Don Fulano reafirma su legado musical con ‘Bootty Hot’

Don Fulano, una de las voces más representativas y evolucionadas del merengue y uno de los líderes de la agrupación Fulanito agrupación que marcó un antes y un después en la historia de la música, estrena su sencillo ‘Bootty Hot’, una canción perfecta para bailar en época decembrina.

‘Botty Hot’, hará parte del álbum en el que Don Fulano está trabajando y que espera entrenar en el 2026. Además, la canción es una propuesta artística auténtica y poderosa, la cual continúa representando con orgullo la música caribeña.

En Lo más Caracol, Don Fulano contó cómo nació ‘Botty Hot’, “esta canción se hizo en pandemia, por que veía que todo el mundo estaba encerrado y había bastante gente subiendo contenido a redes bailando o haciendo ejercicio y en su momento no teníamos la ayuda para sacarla. Así que con el tiempo le hice arreglos con nuevos representantes y salió con una mezcla de merengue, pop y mucho Swing”, aseguró el artista.

El video de ‘Botty Hot’, se lanzó el 21 de noviembre y ya cuenta con más de 46 mil reproducciones en Youtube. Este fue grabado en República Dominicana y Colombia en el que se refleja en un parque acuático mucho color, baile, alegría y sabor.

Un dato, el artista realizará un concurso por redes sociales y escogerá los mejores videos bailando con el #BottyHot, y el ganador se llevará 500 dólares.

Don Fulano, ha sido un sinónimo de talento, trayectoria y evolución durante años y su música sigue sonando en diferentes partes del mundo. Para el 2026, el artista espera hacer shows, grabar videos y música para la creación de su próximo álbum musical. hd