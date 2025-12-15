Desde hoy entra en funcionamiento nueva ruta de transporte hacia el Pantano de Vargas

Autoridades municipales, líderes comunales y el Ministerio de Transporte hicieron posible la conexión entre Paipa, Duitama y Tibasosa con el Pantano de Vargas.

Paipa

Desde hoy lunes comenzó a operar una nueva ruta de transporte público que conecta a los municipios de Paipa, Duitama y Tibasosa con el sector del Pantano de Vargas, beneficiando a comunidades rurales, campesinos y turistas que visitan este emblemático sitio histórico de Boyacá.

La información fue confirmada por Jairo Cuchivaque, presidente de la vereda Avenida Digital de Paipa, quien explicó que la ruta es el resultado de un trabajo articulado entre las administraciones municipales, las juntas de acción comunal y el Ministerio de Transporte.

“Gracias a la articulación entre las alcaldías de Paipa, Duitama y Tibasosa, y al acompañamiento de las comunidades, se logró que la empresa Héroes llegara hasta el Pantano de Vargas desde Duitama, facilitando el transporte para nuestros campesinos, turistas y visitantes”, señaló Cuchivaque.

El líder comunitario indicó que esta nueva conexión permitirá un acceso más fácil a los cascos urbanos, especialmente al municipio de Duitama, y beneficiará a veredas como El Chital, La Meseta, Varguitas, Alto del Principio y Venta Llano.

El lanzamiento oficial de la ruta se realiza hoy lunes desde las 10:00 de la mañana, con un acto protocolario que contará con la presencia de la ministra de Transporte, el viceministro, autoridades municipales y concejales de Paipa, Duitama y Tibasosa. En este proceso se destacó el trabajo de los concejales Eduardo Tobito, de Paipa, y Jesús Rosas, de Tibasosa.

“Esta ruta es muy importante porque no solo beneficia a nuestras comunidades campesinas, sino también a todos los turistas que visitan Paipa, Duitama y Tibasosa, quienes ahora tendrán un transporte de calidad para llegar al Monumento a los 14 Lanceros”, agregó.