Control Urbano alerta por falsificación de certificados de propiedades horizontales en Cartagena

La Dirección de Control Urbano de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias se permite informar a la ciudadanía, a las personas jurídicas de propiedad horizontal y a la comunidad en general, que se ha identificado la circulación de certificados falsos de Representación Legal de Propiedad Horizontal, los cuales no han sido expedidos por esta Dirección.

Se advierte que los únicos certificados válidos son aquellos emitidos y firmados exclusivamente por el director administrativo de Control Urbano, Emilio Rafael Molina Barboza, y que cumplen con el formato institucional vigente, código de verificación y demás elementos oficiales establecidos por la entidad.

Es importante aclarar que:

• Cualquier certificado que no esté firmado por el director Emilio Rafael Molina Barboza carece de validez legal.

• La autoridad competente para la expedición de estos certificados es la Dirección de Control Urbano. No llamado Secretaría de Control Urbano.

• El uso de documentos falsos puede acarrear responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales, conforme con la normatividad vigente.

Se invita a administradores, consejos de administración, revisores fiscales y ciudadanía en general a verificar la autenticidad de estos documentos, directamente ante la Dirección de Control Urbano, antes de adelantar cualquier trámite o actuación administrativa.

La Dirección de Control Urbano reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la protección de la fe pública.