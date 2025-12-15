Contraloría investiga posible daño fiscal en Fondo Adaptación para Fenómeno de La Niña y La Mojana

La Contraloría General de la República ha iniciado una Indagación Preliminar exhaustiva tras recibir una denuncia de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y gerente (e) del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez.

La denuncia, que surge de una revisión rigurosa del estado actual del Fondo Adaptación, revela resultados alarmantes en la ejecución de proyectos y en las rutas definidas por administraciones anteriores para abordar problemáticas que afectan a diversas comunidades.

La Contraloría General ha manifestado su intención de llevar a cabo una o varias Indagaciones Preliminares con el objetivo de determinar, de manera objetiva, si los hechos expuestos podrían constituir un presunto daño fiscal.

Asimismo, se evaluará si ameritan la apertura de un proceso de Responsabilidad Fiscal en relación con la ejecución de recursos públicos. Estos fondos estaban destinados a la atención de los efectos del Fenómeno de La Niña 2010-2011, las afectaciones sufridas en La Mojana y otras situaciones críticas.

Las alarmantes irregularidades en el Fondo Adaptación

Según por el informe presentado por la directora del DAPRE, el Fondo de Adaptación ha mostrado un nivel de ejecución presupuestal notablemente bajo en áreas de vital importancia para las comunidades. Un ejemplo preocupante es la baja inversión de recursos para resolver los problemas de inundación en La Mojana, que, según la directora, solo alcanza el 3%. Esta deficiente ejecución no solo perpetua el sufrimiento de las comunidades afectadas, sino que también genera un riesgo inminente de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público exija la devolución de aproximadamente $235 mil millones debido a la ineficacia en el uso de los fondos asignados.

El informe también destaca retrasos significativos en la realización de estudios y diseños, los cuales son urgentes e indispensables para poder iniciar las obras de protección y ofrecer una solución definitiva a los problemas que aquejan a La Mojana. Esos retrasos están afectando directamente a más de 400.000 personas distribuidas en 11 municipios de la región, quienes continúan esperando acciones concretas.

Además de la baja ejecución y los retrasos, la funcionaria Rodríguez ha señalado algunas inversiones que calificó de “cuestionables”. En su criterio y el de la actual Gerencia encargada del Fondo de Adaptación, estas inversiones no contribuyen a la solución estructural de los problemas. Entre las iniciativas cuestionadas se encuentran la plataforma MojanIA, la Ruta del Arroz y la Investigación Hidrodinámica.

La Contraloría General de la República examinará estas inversiones para determinar su pertinencia y el impacto real que han tenido en la resolución de las problemáticas para las cuales fueron concebidas. La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.