Condenado joven que agredió a su propia madre por un plato de comida en Armenia

Armenia

En la ciudad se intensifican los casos de violencia intrafamiliar donde los hijos la emprenden contra sus padres.

La Policía del departamento informó que en el marco del plan Navidad un joven de 21 años fue capturado por hechos ocurridos en el año 2024 cuando el sujeto agredió verbal y físicamente a su progenitora por un plato de comida.

Las autoridades señalaron que, como resultado de este proceso judicial, el acusado fue condenado a 12 meses de prisión, los cuales deberá cumplir en un establecimiento carcelario.

Asimismo, el joven registra antecedentes judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, en los años 2020 y 2024, así como hurto en el año 2019. La secretaria de familia del departamento Aleida Marín, sostuvo que establecen diferentes actividades para mitigar la problemática.

Desde la Policía del departamento realizaron un llamado a las víctimas de violencia intrafamiliar a denunciar estos actos y buscar la protección que requieren a través de la línea nacional 155 o de la patrulla púrpura en el Quindío 317-713-8846.

Sumado a lo anterior, en el barrio Centenario un menor de 15 años fue aprehendido en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar, el cual agredió física y verbalmente a su madre.

Autoridades en el Quindío

El panorama de la violencia intrafamiliar en el Quindío refleja una problemática que se extiende a distintos integrantes del hogar y requiere atención integral.

La violencia intrafamiliar continúa siendo un tema de preocupación en el departamento. Se trata de una problemática que va más allá de la violencia de pareja y que hoy también se manifiesta en agresiones entre hijos y padres, así como entre hermanos, situaciones que se han venido conociendo en distintos municipios.

Sobre este panorama, la secretaria de Familia del Quindío, Aleyda Marín, señaló que se viene trabajando de manera articulada con diferentes actores institucionales, los municipios y la Policía Nacional, a través de estrategias como la Patrulla Púrpura, con el propósito de prevenir y atender este tipo de hechos.

La funcionaria explicó además que se vienen adelantando acciones para enfrentar este flagelo, fortalecer las rutas de atención y brindar acompañamiento oportuno a las víctimas de violencia intrafamiliar.

La administración departamental reiteró el llamado a la denuncia oportuna y al acompañamiento institucional, recordando que existen rutas de atención para las víctimas y mecanismos de protección para quienes enfrentan situaciones de violencia dentro de sus hogares.