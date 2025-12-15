Ciberdelincuentes en Neiva, intensifican estafas en temporada de primas y compras de fin de año

Neiva

Las autoridades alertaron que, durante la temporada de pago de primas y aumento de compras familiares, los ciberdelincuentes intensifican sus acciones. A través de engaños, enlaces falsos y suplantación de páginas web, buscan obtener datos personales y financieros de los ciudadanos que realizan transacciones en línea o retiros en cajeros automáticos.

A nivel nacional, se han registrado cerca de 65.000 denuncias por delitos informáticos, más de 11.500 incidentes reportados y 271 capturas en lo que va del año. En Neiva, la situación también genera preocupación, con al menos 963 reportes de víctimas que han acudido ante las autoridades para denunciar estafas, principalmente relacionadas con compras virtuales y suplantación de sitios web.

Samuel Palmera Barrios, subintendente de la Sijin-Neiva, comento que “entre las recomendaciones principales está verificar que las páginas donde se realizan pagos cuenten con protocolos de seguridad, como el “https” y el candado de seguridad. Asimismo, se advierte no ingresar datos bancarios en sitios dudosos, evitar ofertas excesivamente económicas y desconfiar de mensajes sobre fotomultas, citaciones judiciales o promociones enviadas por correo electrónico o mensajes de texto”.

Otro de los delitos recurrentes en Neiva y el Huila es el “cambiazo” de tarjetas en cajeros automáticos. En los últimos tres meses se han reportado más de diez casos. Las autoridades recomiendan no permitir el ingreso de personas desconocidas al cajero, no aceptar ayudas externas y denunciar cualquier irregularidad a través del portal caivirtual.policia.gob.co o la línea 320 294 86 47, disponible las 24 horas.