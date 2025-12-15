Cartagena tendrá novenas navideñas en Parque Espíritu del Manglar

Como parte del alumbrado navideño más hermoso de Colombia en más de 50 puntos de las tres localidades, en medio del cual sobresale el pesebre flotante más grande de todo el país, en la Bahía de las Ánimas; desde este 16 al próximo 24 de diciembre, Cartagena continúa fortaleciendo su oferta de fin de año en el mejor lugar para acoger las tradicionales Novenas en su Supernavidad: el Parque Espíritu del Manglar.

El Parque Espíritu del Manglar, que ya cuenta con una programación navideña gratuita y abierta al público todos los días, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m., con actividades artísticas y culturales para toda la familia, ahora también está listo para recibir las tradicionales Novenas, que comenzarán a partir de las 6:00 de la tarde.

El espacio, dirigido a la niñez y sus familias, durante nueve días contará con una programación pensada desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, en cabeza del alcalde Dumek Turbay y la gestora social Liliana Majana, con presentaciones musicales, artísticas y entrega de obsequios para los más pequeños, en torno a los tradicionales encuentros que marcan la espera del nacimiento del Niño Dios.

Durante los nueve días, diferentes secretarías del Distrito, en alianza con el sector privado, desarrollarán una programación especial con invitación abierta a todos los cartageneros y visitantes.

Cabe resaltar que el Parque Espíritu del Manglar también cuenta con una programación navideña, gratuita y abierta al público, liderada por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) y el Establecimiento Público Ambiental (EPA), con actividades culturales y recreativas que fortalecen la oferta navideña de la ciudad.

¿Qué hacer en el Parque Espíritu del Manglar?

Además de las tradicionales Novenas, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), destaca en su agenda las siguientes actividades, con el predominio de presentaciones artísticas, en el Parque Espíritu del Manglar:

15 de diciembre - Raíces del agua

16 de diciembre – Afrourbanízate

17 de diciembre - Cuerpos que hablan

18 de diciembre - Cartagena Urbana

19 de diciembre - Candilé

20 de diciembre - Cumbalí

21 de diciembre -Cuerpos negros

22 de diciembre - Voces del Río, un encanto de libertad

23 de diciembre - El Círculo de la Vida

Adicionalmente, desde el Establecimiento Público Ambiental, EPA Cartagena, el Parque Espíritu del Manglar también cuenta con un Vacacional Recreativo Ambiental, los días 15, 17, 19, 22 y 23 de diciembre.