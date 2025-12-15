Carlos Caicedo inscribió su candidatura presidencial: presentó más de 2 millones de firmas

El aspirante presidencial, Carlos Caicedo, radicó en la mañana de este lunes 15 de diciembre las firmas con las que busca que su candidatura presidencial sea avalada.

Caicedo radicó ante la entidad electoral 2.600.000 firmas que según él, fueron recogidas por todo el país.

Se configura ruptura en la izquierda: Reyes y Caicedo irán a consulta sin el Frente Amplio

El exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, el exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes y el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería, se aliaron para ir a una consulta el 8 de marzo de 2026, y elegir a un candidato presidencial por fuera del Frente Amplio que es liderado por el Pacto Histórico.

Según explicó Caicedo, precandidato y líder de la coalición Fuerza Ciudadana, el objetivo de esta nueva consulta es que participen los sectores democráticos, progresistas, de izquierda y de centro izquierda, pero dejando a un lado a quienes “tienen una postura camaleónica”.