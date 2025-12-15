Capturan en flagrancia a presunto feminicida en Soacha: Distrito prende alertas por feminicidios / BrianAJackson

Cundinamarca

Un nuevo caso de feminicidio en Soacha prende las alarmas en la ciudadanía y en las autoridades del municipio.

En la madrugada de este domingo 14 de diciembre, la Estación de Policía León XIII recibió información a través de la central de radio sobre una riña en un conjunto residencial.

Inmediatamente, los uniformados llegaron al lugar y un un joven de 19 años abrió la puerta del apartamento, en el que aparecer residía con su pareja sentimental.

Ante las preguntas de las autoridades, el joven reconoció haber primero herido y asesinado a su novia, otra joven de 20 años, con un arma cortopunzante.

Al entrar a la residencia, la Policía evidenció el cuerpo sin vida de la joven en un baño. El joven fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de feminicidio.

Alerta por aumento de feminicidios en Soacha

De acuerdo con cifras oficiales de la Policía de Soacha, en 2024 se presentaron 2 feminicidios. En lo que va de 2025, se han registrado 5 de estos delitos contra las mujeres, lo que prende las alarmas por la seguridad en el municipio.

Las autoridades continúan haciendo el llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier caso de violencia contra la mujer a la línea de emergencias 123.