Ordenan cierre parcial del albergue animal de municipio de Villamaría, Caldas

Manizales

La Dirección Territorial de Salud de Caldas ordenó en las últimas horas el cierre parcial del albergue municipal de Villamaría por fallas graves en el cumplimiento de normas sanitarias.

Según Natalia Castaño, directora Territorial de Salud, durante una visita técnica de saneamiento ambiental se evidenciaron manejos inadecuados de los pozos sépticos, situación que obligó a intervenir de inmediato las instalaciones.

Las inspecciones también detectaron inconsistencias en el control y administración de los medicamentos utilizados en los procedimientos quirúrgicos que allí se realizan a los animales por eso se decidió una suspensión temporal

El alcalde Jhonier Alejandro Ramírez, respondió que si están cumpliendo con las normas de ley y por eso está dispuesto a que se realicen los controles que sean necesarios por parte de la Territorial de Salud .

“Consideramos que esa visita no corresponde a la realidad en algunos aspectos entre ellos, por ejemplo, que el medicamento un medicamento no se encontraba en custodia o en un lugar determinado. Yo mismo hice la visita posteriormente a conocer esa información y me doy cuenta de que absolutamente todos los medicamentos se encuentran en el lugar que es.”, dijo el alcalde

En algunos videos se observan corrales con abundante presencia de heces y posibles fluidos, lo que refuerza las denuncias sobre fallas sanitarias

“Quiero decirle a la ciudadanía que el albergue animal del municipio se encuentra funcionando y que cumple con los estándares de sanidad”, dijo el alcalde de Villamaría