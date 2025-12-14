Tigres de Cartagena no pudo de visitante contra Toros: cayeron 4-3

Por Fredy Jinete Daza

Dicen que buenos caballeros repiten, Sebastián Silva nuevamente se vistió de paladín al conectar sencillo de oro ante el grandes ligas Guillermo Zúñiga, remolcando al corredor emergente, Gabriel Reyes y Toros dejó con los cueros en las manos 4 carreras por 3 a Tigres.

La afición congregada en la casa grande del béisbol en Sincelejo, estalló de alegría en el noveno capítulo, primero cuando Yordany de los Santos pegaba incogible remolcando al corredor emergente Jean Pierre Henao con la carrera del empate (3-3) y el éxtasis final con el imparable de Sebastián Silva y la carrera definitiva anotada por Gabriel Reyes (4-3).

José González se acreditó el triunfo cuando entró con dos corredores en base llevándose por la vía de los ponches al único bateador que enfrentó, Jorge Burgos.

El grandes ligas colombiano, Guillermo Zúñiga, soportó la derrota botando el juego (Blown Save), lanzó 0.1 entrada, permitió 2 carreras (2 limpias), admitió 3 imparables, regaló un boleto intencional, 0 ponches.

Domingo de pelota caliente

- Estadio “Edgar Rentería” de Barranquilla

4:00 PM Vaqueros (M) vs Caimanes (B)

- Estadio “20 de Enero” de Sincelejo

4:00 PM Tigres (C) vs Toros (S)