Tatiana Hernández completó ocho meses desaparecida: sus padres siguen la búsqueda

Lejos de perder la esperanza se encuentran los padres de Tatiana Hernández, la joven bogotana estudiante de medicina que desapareció en Cartagena, y fue vista por última vez el pasado 13 de abril de 2025.

Sobre este misterioso caso, transcurridos 240 días son muchas las inquietudes por parte de sus familiares, quienes sí tienen una certeza. Tatiana no murió ahogada, como desde un principio dijeron las autoridades que incluso, realizaron una búsqueda marítima en la zona de espolones del barrio Bocagrande, sin obtener resultados importantes.

“Tatianita, no vamos a parar esta búsqueda, vamos a continuar hasta encontrarte y poder traerte a casa sana y salva con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hija, si estás viendo este video, tenlo por seguro que tus padres no van a desfallecer hasta encontrarte. Ten mucha fe y mantén la calma que prontamente vamos a estar juntos”, aseguraron sus progenitores a través de un video.

Por ahora, la investigación continúa liderada desde fiscalía a nivel nacional en medio de cuestionamientos y un hermetismo que siempre ha llamado la atención.