Gobierno y Clan del Golfo firman nuevo protocolo para seguimiento y verificación del proceso de paz

Protocolo de comunicación para el proceso de paz con el “Clan del Golfo”.

El Gobierno de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (a EGC) suscribieron dos nuevos protocolos para fortalecer la transparencia, la coordinación y el cumplimiento de los compromisos del proceso de paz adelantado en el Espacio de Conversación Sociojurídico.

Los documentos, firmados por representantes del Gobierno y del Estado Mayor Conjunto del (a)EGC, establecen reglas claras para las comunicaciones públicas y el seguimiento de las acciones pactadas en Doha.

Protocolo de Comunicaciones: vocería compartida y mensajes coordinados

El Protocolo de Comunicaciones de los Grupos de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídico fija los procedimientos para las declaraciones y mensajes conjuntos que ambas partes emitirán.

El documento señala que toda comunicación deberá regirse por principios de:

• buena fe,

• confianza pública,

• veracidad y precisión,

• corresponsabilidad,

• enfoque de derechos humanos y diversidad (género, étnico, edad y discapacidad),

• neutralidad frente a procesos electorales,

• no estigmatización,

• transparencia y confidencialidad.

Las actividades contempladas incluyen comunicados, manejo de redes sociales, entrega de imágenes, ruedas de prensa y publicaciones web. Cada mesa tendrá un enlace de comunicaciones, y ambos se mantendrán en contacto permanente para unificar criterios.

Los enlaces también coordinarán pronunciamientos urgentes cuando la situación lo requiera. Además, el protocolo define que los informes bimestrales elaborados por la MAPP/OEA se compartirán con los grupos de trabajo y serán insumo para la divulgación conjunta.

Protocolo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación

El segundo documento, el Protocolo para el Seguimiento, Monitoreo y Verificación (SMV) de los Compromisos de Paz, establece la creación de un mecanismo tripartito integrado por:

MAPP/OEA,

Un representante del Gobierno de Colombia,

Un representante del (a)EGC.

El objetivo del mecanismo es informar, prevenir incidentes y verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en Doha. También deberá:

monitorear las acciones pactadas, actuar como instancia de resolución de controversias, registrar incidentes, proponer medidas correctivas.

La MAPP/OEA presentará informes bimestrales, acompañará desplazamientos a las comunidades y asesorará la toma de decisiones en campo. Se priorizarán municipios donde se desarrollan acciones piloto y zonas donde funcionan las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Temas que serán verificados

El protocolo detalla la agenda de verificación que cubre aspectos humanitarios, sociales y de seguridad, entre ellos:

No reclutamiento ni utilización de niños, niñas y adolescentes.

Prevención de suicidio en NNA y acceso a salud y escolaridad.

Violencia física y sexual.

Presencia de pandillas que afecten entornos escolares seguros.

Distribución de sustancias ilícitas en colegios.

Sustitución de cultivos ilícitos.

Extorsión y economía ilegal relacionada con el conflicto.

Implementación de programas de protección ambiental y control de minería ilegal.

Socialización del Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

No interferencia en procesos electorales.

No interferencia en el trabajo de autoridades civiles ni en la Acción Integral contra Minas Antipersonal.

Cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

El Gobierno se comprometió a garantizar el soporte financiero, técnico y logístico para el funcionamiento del mecanismo y la labor de la MAPP/OEA.