El oftalmólogo que logró el primer implante de prótesis de iris en Colombia: esta es su historia

El médico oftalmólogo Germán Giraldo García logró, por primera vez en Colombia, realizar un implante de iris. Este especialista en enfermedades del segmento anterior del ojo tiene especialidades en cirugía de presbicia, defectos refractivos, cataratas y glaucoma, y logró por primera vez realizar en nuestro país el implante de este tipo de prótesis.

Este profesional de la salud es médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, graduado en el año 1992; posteriormente se graduó como oftalmólogo en la Universidad de Antioquia en 1997. En su experiencia académica se le suma el ser observador en la Yale University sobre glaucoma.

Ha sido instructor en implante de lente fáquico Artisan, que sirve para la corrección de los defectos refractivos severos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo, que no se pueden corregir con láser y requieren de este lente plástico líquido que se fija al iris.

También ha sido instructor en implante de Anillos de Ferrara, que son segmentos acrílicos que se implantan en la córnea para regularizar su superficie y mejorar la visión. Se usan para tratar el queratocono y otras ectasias corneales.

También en su experiencia está la docencia en los programas de posgrado de la universidad CES.Como parte de su historia, lleva más de 80 mil cirugías exitosas practicadas hasta la actualidad.

¿Qué es el iris en el ojo y cuál es su importancia?

En el Personaje de la Semana, el médico Giraldo García explicó que “el iris es esa parte que le da color al ojo y su función es, entre otras, regular la cantidad de luz que le entra, por eso el cambio del tamaño de la pupila según si estamos en condiciones de baja o alta iluminación, porque de esa manera se regula”.

¿A quién le implantaron esta prótesis de iris?

El paciente que recibió el implante es Celsio Nicasio Pedro, de 80 años de edad, proveniente de Curazao, y quien durante el más reciente año había perdido su capacidad visual por intervenciones que le habían practicado y que no habían sido positivas para el paciente. Según explicó el especialista, este paciente solo percibía algunas sombras, como el movimiento de la mano cerca de sus ojos, pero no era capaz de distinguir formas definidas a una mediana distancia.

¿Qué características tiene el paciente?

“Celsio es un paciente de Curazao, tiene 80 años, en una cirugía de cataratas que se complicó, no se le pudo implantar el cristalino artificial y no le pudieron poner el lente intraocular”, explicó este especialista. Agregó que “en esta intervención perdió el iris. Eso fue hace más de un año; él tenía una muy mala visión porque, además de no tener iris y no tener el segundo lente o cristalino, su visión era muy por debajo de lo adecuado. En la cirugía reciente se le pudieron reemplazar las dos estructuras”.

Luego de haber logrado salir bien de la cirugía y avanzar en su proceso de recuperación, el paciente ha logrado recuperar la autonomía y la calidad de vida para moverse con libertad.

¿Cómo fue la cirugía?

En relación con la cirugía, el médico oftalmólogo Germán Giraldo explicó que fue una cirugía grande, de más de hora y media de intervención, con microscopios especiales para este tipo de intervenciones y con la intervención de un cuerpo médico más amplio.

Según este especialista, “al él no tener cristalino, teníamos que entrar dos subespecialistas, retinólogo y yo. El retinólogo terminó de remover restos que le hubieran podido quedar de la primera cirugía y luego entro yo, que con el iris, que tiene un procedimiento para recortarlo al tamaño de su ojo, se realiza la intervención, se sutura el lente y el paciente sale de cirugía; sale con algo de inflamación y posteriormente comienza el proceso de recuperación”.

El implante que salva la visión

El implante de iris permite salvar la visión, luego de haberlo perdido de manera parcial o total, como ocurrió en este caso. Otras razones para perderlo son porque nace sin él, ya que tiene una cirugía intraocular y lo pierde o por un trauma y por complicaciones en un procedimiento.

Para el especialista Germán Giraldo García, el Personaje de la Semana, este avance de la medicina se logró con un equipo médico de alto nivel, encabezado por el especialista, y marca un hito en la cirugía ocular en Latinoamérica.

¿Dónde se realizó el procedimiento?

La intervención se hizo en la Clínica Oftalmológica de Antioquia, CLOFÁN, en la ciudad de Medellín y busca dar el primer paso al tratamiento de complejas patologías oculares, consolidando a Colombia como referente en la cirugía oftalmológica de alta complejidad en la región.