Esta es la mejor combinación para su salud visual

Colombia

A pesar de ser unos de los órganos más importantes del cuerpo, es común que las personas no les den a los ojos el cuidado que necesitan. En ese sentido, es importante protegerlos y esto incluye usar gafas de sol y otros elementos de los que le hablaremos en el presente artículo; pues la vista es propensa a padecer diferentes enfermedades, y es prioridad que se prevengan y ataquen estas afecciones, que van desde la conjuntivitis o la blefaritis, hasta otras enfermedades a largo plazo como el cáncer.

Gotas para los ojos

Estas representan un método efectivo para atacar, por ejemplo, la irritación y el ojo seco, por solo citar algunos ejemplos. A su vez, es preciso acudir a ellas para solventar estas situaciones que son muy comunes en la población.

No obstante, también es preciso agregar que, si no se usan las gafas de sol para proteger la vista de los rayos UV, gotas de ojos para los problemas mencionados, o lentes de contacto, se pueden llegar a tener otras alteraciones de la visión, como ojos secos crónicos, aparición o incremento de la miopía, úlceras en la córnea y hasta ceguera absoluta, así que, ¡cuidado!

A continuación, le contamos algunas recomendaciones que le serán útiles para mejorar su salud visual:

5 consejos para la salud de tus ojos

1. Utilice gafas de sol

Los rayos UV son fatales para la salud de la vista, por lo que no se debe ver a las gafas de sol únicamente como un accesorio de moda; pues son totalmente necesarias para cuidar los ojos. En ese sentido, es recomendable llevarlas puestas durante todo el año y no solo en épocas de verano.

La exposición a los rayos del sol puede desgastar la visión, generar quemaduras y contribuir a la aparición de cataratas, problemas que se pueden evitar empleando gafas de sol.

2. Use gotas para los ojos

Además del déficit de producción de las lágrimas, o una mala calidad de esta, elementos como el viento y la pantalla de su computador pueden provocar sequedad ocular y esto, además del malestar, es causal de lesiones.

Las gotas de ojos son recomendadas para combatir la sequedad de los ojos, así como el enrojecimiento y la irritación provocadas por alergias.

3. Emplea lentes de contacto

Los lentes de contacto son recomendados en caso de tener alteraciones visuales; pues son más cómodos que los anteojos, cumplen el mismo fin y son prácticos.

A su vez, es importante mantener una buena higiene cuando se usan lentes de contacto, por lo que es importante lavar bien las manos antes de ponerlos o quitarlos, así como seguir todas las recomendaciones para limpiarlos correctamente y reemplazarlos cuando sea necesario.

4. Realice descansos y duerma bien

El trabajo y estudios ameritan concentración y puede que el hecho de mirar fijamente la pantalla, o cualquier otro elemento, haga que las personas olviden parpadear con frecuencia, lo que cansa la vista.

En ese sentido, los especialistas recomiendan no emplear dispositivos al menos durante cuatro horas al día. También se aconseja, de vez en cuando, tapar los ojos de forma suave con las manos mientras se relajan los párpados. Así también, trate de leer siempre con una buena calidad de luz y preferiblemente que sea luz natural.

Otro punto fundamental para el descanso de la vista es tener un buen sueño. Existe lo que se llama “estrés ocular”, que ocurre cuando se tiene mucho tiempo la vista en funcionamiento y que puede traer diversas enfermedades oculares. Para esto se recomienda dormir bien, preferiblemente 8 horas al día y reducir el exceso de trabajo de los ojos.

5. Hágase revisiones de forma periódica

No se conforme con el hecho de que siempre lee bien o no tiene dificultad para mirar; pues los ojos ameritan chequeos constantes, no solo para ajustar los problemas ya presentes, sino también para evitar que se presenten nuevos malestares. Acuda a un especialista y chequee periódicamente su vista para mantener una buena salud de los ojos.