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‘Los Prisioneros: biografía de una amistad’, el libro que cuenta el éxito de la mítica banda chilena

Claudio Narea, guitarrista y cantante del famoso grupo ‘Los Prisioneros’, habla acerca de la biografía que escribió sobre el nacimiento y el proceso del éxito de la banda chilena.

“Es la historia de tres amigos que no teníamos instrumentos y que nos encantaba la música. Luego aparecieron dos guitarras, una batería e iniciamos con la idea de hacer una banda en un país donde casi no había”, dijo.

¿Cómo nació ‘Los Prisioneros?

En la década de los 80, en medio de la dictadura de Augusto Pinochet, mencionó que había prisioneros políticos y asesinatos.

“Estábamos en manos criminales”, mencionó.

¿Por qué el nombre de ‘Los Prisioneros’?

Explicó que para ese momento les pareció apropiado ese nombre. Incluso, contó que tenían otro, pero era muy local y no lo suficientemente bueno.

“Buscamos otro y apareció ‘Los Criminales’, pero al otro día Miguel dijo ‘podríamos darle la vuelta a ‘Los prisioneros’, y sonaba muy bien”, apuntó.

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