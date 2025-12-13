Operativo policial permitió captura de un hombre señalado de homicidio en Magangué

La Policía Nacional de Colombia informó que, en hechos ocurridos en horas de la madrugada, fue capturado Samuel David Vargas Rodríguez, de 18 años, señalado como presunto responsable de un homicidio registrado en el barrio Florida 3, en el municipio de Magangué, gracias a la rápida acción de las patrullas de vigilancia y al apoyo de la comunidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados que realizaban labores de prevención y control en el barrio San José fueron alertados por un ciudadano sobre una agresión con arma blanca contra el vigilante informal de las luces navideñas ubicadas en la vía pública. Al llegar al lugar de los hechos, los policías evidenciaron una aglomeración de personas, quienes informaron que el presunto agresor había huido hacia el barrio 2 de Noviembre.

De manera inmediata se activó un plan de búsqueda en el sector, logrando la ubicación de Samuel David Vargas Rodríguez, quien coincidía con las características señaladas por la comunidad. Durante el procedimiento de registro a persona, se le halló un arma corto punzante tipo tijera, la cual habría sido utilizada en la agresión. El ciudadano fue capturado, se le informaron sus derechos y fue trasladado a las instalaciones policiales para adelantar el proceso de judicialización.

La víctima, Joaquín Olivero Gutiérrez, de 56 años, quien prestaba un servicio informal de vigilancia desde hacía aproximadamente 12 días, fue trasladada a un centro asistencial con múltiples heridas en el tórax anterior y posterior, falleciendo posteriormente a causa de un taponamiento cardíaco.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, destacó la rápida reacción institucional y el trabajo articulado con la ciudadanía:

“Gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad y a la inmediata respuesta de nuestros uniformados, se logró la captura del presunto responsable. Reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y la seguridad de todos los bolivarenses”, afirmó el oficial.

Vargas Rodríguez, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. En las próximas horas, un juez de la República definirá su situación judicial.