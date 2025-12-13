¿Lloverá el fin de semana? IDEAM Pronóstico del 13 y 14 diciembre: Clima en Bogotá y otras ciudades

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emitió el Comunicado Especial No. 105, en el que presenta el pronóstico del tiempo para el fin de semana comprendido entre el viernes 12 y el domingo 14 de diciembre de 2025.

El informe advierte sobre un panorama climático marcado por lluvias significativas en amplias zonas del país, especialmente en el occidente, sur y región Caribe, mientras que la Orinoquía presentará condiciones mayormente secas y el Archipiélago de San Andrés registrará un comportamiento variable.

De acuerdo con el IDEAM, estas condiciones podrían generar incrementos en los caudales de ríos, afectaciones locales y la necesidad de mantener activos los planes de prevención, tanto por lluvias como por posibles incendios de cobertura vegetal en zonas secas.

Pronóstico del clima 13 de diciembre

Para el sábado 13 de diciembre, el IDEAM prevé una disminución general de la nubosidad y las precipitaciones en comparación con el viernes. No obstante, continuarán presentándose lluvias en las regiones Pacífica, Caribe, Andina y Amazonía, mientras que en amplios sectores de la Orinoquía predominará el tiempo seco.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en departamentos como:

Atlántico

Córdoba

Sucre

Magdalena

Chocó, Cauca

Antioquia

Santander

Cundinamarca

Tolima

Caldas

Risaralda

Quindío

Guainía

Vaupés

El oriente del Amazonas.

En el mar Caribe colombiano se proyectan precipitaciones importantes hacia el occidente y suroccidente, especialmente en el golfo de Urabá.

En el Archipiélago de San Andrés se esperan lluvias durante la jornada, mientras que Providencia y Santa Catalina presentarían tiempo seco.

Pronóstico del clima 14 de diciembre

El domingo 14 de diciembre estará caracterizado por mayor nubosidad y lluvias persistentes en el occidente y sur de la región Caribe, el occidente y norte de la región Andina, el centro y norte del Pacífico y el oriente de la Amazonía.

Las lluvias más intensas se concentrarán en Cesar, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, además de Amazonas, Vaupés, Guainía y el oriente de Vichada.

Para San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén lluvias de corta duración, especialmente durante las primeras horas del día.

Clima Bogotá durante el 13 y 14 de diciembre:

En el caso de Bogotá y el departamento de Cundinamarca, el IDEAM indica la probabilidad de lluvias durante el sábado 13 de diciembre, con acumulados moderados y cielos mayormente nublados.

Estas condiciones podrían extenderse al domingo 14 de diciembre, cuando se esperan precipitaciones más frecuentes, asociadas al incremento de la nubosidad en la región Andina.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de los boletines oficiales del IDEAM y seguir las medidas preventivas, especialmente ante alertas por incendios de cobertura vegetal, como apagar completamente fogatas, evitar residuos combustibles y reportar cualquier emergencia a las autoridades competentes.